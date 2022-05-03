Символическая сборная 27-го тура. Чемпионы из «Зенита» и автор камбэка «Спартака»

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вчера, 18:48

Тур, где нападение победило защиту.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – прыжки тура

До чего же классно сыграл! «Химки» быстро остались в меньшинстве, Набиуллин согрешил против Беленова, а вот коллега Александра сыграл за двоих. Разок Илью выручила штанга, но в остальных эпизодах Лантратов работал надежно. Выбирал идеальные позиции, чтобы принимать мячи, в красивых прыжках справлялся с ударами «Уфы». Без усилий голкипера «Химки» точно бы проиграли, а так сохранили ничью – Агаларов забил лишь с пенальти в добавленное время.

Защитники

Тимофей Маргасов («Сочи»)

Крайний защитник, который против «Рубина» закрывал всю правую бровку, в конце сезона набрал великолепную форму. Сначала прочитал момент и грамотно переместился к чужим воротам – забил первый мяч, который надломил казанцев. Затем продолжил участвовать в атаках, и наградой стал голевой пас на Мелкадзе в конце поединка. Первый и последний гол в разгроме 6:0 – авторства Маргасова.

Егор Сорокин («Краснодар») – реваншист тура

Центральный защитник ошибся, когда «Ростов» открывал счет голам в матче против «горожан». Но позже именно Егор дважды выносил мячи с ленточки ворот Сафонова. Голкипер спасти не мог, но Сорокин сохранял концентрацию и показывал настоящий профессионализм, ведь в сложных моментах читал игру лучше, чем атакующие футболисты. «Ростов» так и не сумел сравнять счет.

Ванья Дркушич («Сочи»)

Команда Федотова – единственная, которая в этом туре сыграла в обороне достаточно удачно, чтобы ни разу не пропустить. Довольно редкое явление, и Дркушич с Прохиным и Тереховым заслужили похвалу. Конечно, «Рубин» в плохом состоянии, но Лисакович и Ломовицкий сыграли плохо, поскольку им не позволили развернуться. Ванья собирал отборы, перехваты и выигрывал воздух. Классная игра, Адамов не пропускал.

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Нет Фернандеса – у ЦСКА сразу проблемы. Против Богосаваца тренеры «армейцев» выпустили хавбека Мухина, он не справился. Появился Фукс – тот же результат. Мирослав собрал восемь удачных обводок, трижды отбирал мяч и дважды выигрывал воздух, невзирая на невысокий рост. Был хозяином на своем фланге в поединке, где у «Ахмата» получилось забить трижды, но один мяч был отменен из-за активного офсайда у футболиста рядом с Акинфеевым.

Полузащитники

Малком («Зенит») – доминант недели

Как и Клаудиньо, был привычно активным – постоянно давил на защиту «Локомотива», часто создавал моменты. Семь подходов к воротам Гильерме привели к семи опасным шансам. В результате именно на счету Малкома «чемпионский гол» — победный мяч «Зенита» против «железнодорожников», который ознаменовал четвертый подряд титул. Бразильский вингер не всегда собран, но «накат» у него невероятный – остановить практически невозможно.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Ветеран из ветеранов отдал много классных предпоследних передач, да и гол Кассьерры – его соавторства. При счете 3:0 в пользу своей команды ушел с поля, но до этого успел создать все условия для будущей уверенной победы с хоккейным разгромным счетом. Для РПЛ очень важно, что сумели в свое время пригласить и удержать легионеров столь высокого класса. Но после отстранения РПЛ от еврокубков найти «нового Нобоа» станет сложнее.

Игорь Калинский («Нижний Новгород»)

Полузащитник команды Кержакова, как и голкипер Гойло, отразивший пенальти, помешал «Арсеналу» набрать три важных пункта. Вратарь Левашов тоже не скучал, ведь сначала Калинский идеально подал мяч с угла поля на голову Гоцуку – капитан «Нижнего Новгорода» попал в самый угол, а потом забил сам. Хотя туляки добились камбэка, выиграть не сумели. А вот «Нижний Новгород» стал на еще один пункт ближе к спасению.

Нападающие

Эрик Бикфалви («Урал») – вожак недели

«Динамо» хотело победить дома, но румынский викинг Эрик – и такие водятся, помешал планам команды Шварца. Заодно вручил чемпионский билет «Зениту», и Семак вечеринку не пропустил. Бикфалви забил первый мяч сразу после того, как «Динамо» могло удвоить преимущество. Затем Эрик подыгрывал партнерам, а во втором тайме с острейшего угла пробил Шунина. Сравнять счет москвичи не успели, «Урал» добыл важнейшие три очка в борьбе за выживание.

Александр Соболев («Спартак») – характер тура

Первый тайм матча «Спартака» против «Крыльев Советов» завершился в пользу бывшей команды Александра, второй – в пользу нынешней. «Виновником торжества» стал как раз Соболев, ведь сначала он реализовал пенальти, которое заработал Николсон, а потом оказался самым расторопным на дальней штанге. После прострела Промеса именно Александра обеспечил «Спартаку» первую волевую победу в чемпионате.

Иван Сергеев («Зенит»)

После матча праздновал чемпионский титул, а на поле помог «Локомотиву» проиграть. Форвард вытесняет Дзюбу из основы, ведь забивает – отличился в третьем поединке подряд, замечает напарников – после его передачи отличился Мостовой, и добавляет «Зениту» непредсказуемости. На втором этаже Сергеев не играет так, как Артем, но его футбол искренний и честный. Заодно Иван выиграл для Генича спор с Дзюбой, но форвард «Зенита» отказался отдавать должок.

Главные тренеры

Сергей Семак («Зенит») и Паоло Ваноли («Спартак»)

Федотову было слишком скучно и легко против «Рубина». Можно похвалить Талалаева, но «Зенит» играл против «Локомотива» и выступил мощно, с позиции силы. А Ваноли после ужасного первого тайма нашел силы, энергию и веру в свою команду, чтобы перестроить игру «Спартака» и добиться не важной для таблицы, но принципиальной для коллектива волевой победы. Оба наставника прошли в этом туре путь, хотя у Сергея Богдановича он ярче и важнее – снова стал чемпионом.

Событие тура. «Зенит» — чемпион РПЛ 2022