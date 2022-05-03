Символическая сборная 27-го тура. Чемпионы из «Зенита» и автор камбэка «Спартака»

Тур, где нападение победило защиту.
Вратарь
Илья Лантратов («Химки») – прыжки тура
До чего же классно сыграл! «Химки» быстро остались в меньшинстве, Набиуллин согрешил против Беленова, а вот коллега Александра сыграл за двоих. Разок Илью выручила штанга, но в остальных эпизодах Лантратов работал надежно. Выбирал идеальные позиции, чтобы принимать мячи, в красивых прыжках справлялся с ударами «Уфы». Без усилий голкипера «Химки» точно бы проиграли, а так сохранили ничью – Агаларов забил лишь с пенальти в добавленное время.
Защитники
Тимофей Маргасов («Сочи»)
Крайний защитник, который против «Рубина» закрывал всю правую бровку, в конце сезона набрал великолепную форму. Сначала прочитал момент и грамотно переместился к чужим воротам – забил первый мяч, который надломил казанцев. Затем продолжил участвовать в атаках, и наградой стал голевой пас на Мелкадзе в конце поединка. Первый и последний гол в разгроме 6:0 – авторства Маргасова.
Егор Сорокин («Краснодар») – реваншист тура
Центральный защитник ошибся, когда «Ростов» открывал счет голам в матче против «горожан». Но позже именно Егор дважды выносил мячи с ленточки ворот Сафонова. Голкипер спасти не мог, но Сорокин сохранял концентрацию и показывал настоящий профессионализм, ведь в сложных моментах читал игру лучше, чем атакующие футболисты. «Ростов» так и не сумел сравнять счет.
Ванья Дркушич («Сочи»)
Команда Федотова – единственная, которая в этом туре сыграла в обороне достаточно удачно, чтобы ни разу не пропустить. Довольно редкое явление, и Дркушич с Прохиным и Тереховым заслужили похвалу. Конечно, «Рубин» в плохом состоянии, но Лисакович и Ломовицкий сыграли плохо, поскольку им не позволили развернуться. Ванья собирал отборы, перехваты и выигрывал воздух. Классная игра, Адамов не пропускал.
Мирослав Богосавац («Ахмат»)
Нет Фернандеса – у ЦСКА сразу проблемы. Против Богосаваца тренеры «армейцев» выпустили хавбека Мухина, он не справился. Появился Фукс – тот же результат. Мирослав собрал восемь удачных обводок, трижды отбирал мяч и дважды выигрывал воздух, невзирая на невысокий рост. Был хозяином на своем фланге в поединке, где у «Ахмата» получилось забить трижды, но один мяч был отменен из-за активного офсайда у футболиста рядом с Акинфеевым.
Полузащитники
Малком («Зенит») – доминант недели
Как и Клаудиньо, был привычно активным – постоянно давил на защиту «Локомотива», часто создавал моменты. Семь подходов к воротам Гильерме привели к семи опасным шансам. В результате именно на счету Малкома «чемпионский гол» — победный мяч «Зенита» против «железнодорожников», который ознаменовал четвертый подряд титул. Бразильский вингер не всегда собран, но «накат» у него невероятный – остановить практически невозможно.
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Ветеран из ветеранов отдал много классных предпоследних передач, да и гол Кассьерры – его соавторства. При счете 3:0 в пользу своей команды ушел с поля, но до этого успел создать все условия для будущей уверенной победы с хоккейным разгромным счетом. Для РПЛ очень важно, что сумели в свое время пригласить и удержать легионеров столь высокого класса. Но после отстранения РПЛ от еврокубков найти «нового Нобоа» станет сложнее.
Игорь Калинский («Нижний Новгород»)
Полузащитник команды Кержакова, как и голкипер Гойло, отразивший пенальти, помешал «Арсеналу» набрать три важных пункта. Вратарь Левашов тоже не скучал, ведь сначала Калинский идеально подал мяч с угла поля на голову Гоцуку – капитан «Нижнего Новгорода» попал в самый угол, а потом забил сам. Хотя туляки добились камбэка, выиграть не сумели. А вот «Нижний Новгород» стал на еще один пункт ближе к спасению.
Нападающие
Эрик Бикфалви («Урал») – вожак недели
«Динамо» хотело победить дома, но румынский викинг Эрик – и такие водятся, помешал планам команды Шварца. Заодно вручил чемпионский билет «Зениту», и Семак вечеринку не пропустил. Бикфалви забил первый мяч сразу после того, как «Динамо» могло удвоить преимущество. Затем Эрик подыгрывал партнерам, а во втором тайме с острейшего угла пробил Шунина. Сравнять счет москвичи не успели, «Урал» добыл важнейшие три очка в борьбе за выживание.
Александр Соболев («Спартак») – характер тура
Первый тайм матча «Спартака» против «Крыльев Советов» завершился в пользу бывшей команды Александра, второй – в пользу нынешней. «Виновником торжества» стал как раз Соболев, ведь сначала он реализовал пенальти, которое заработал Николсон, а потом оказался самым расторопным на дальней штанге. После прострела Промеса именно Александра обеспечил «Спартаку» первую волевую победу в чемпионате.
Иван Сергеев («Зенит»)
После матча праздновал чемпионский титул, а на поле помог «Локомотиву» проиграть. Форвард вытесняет Дзюбу из основы, ведь забивает – отличился в третьем поединке подряд, замечает напарников – после его передачи отличился Мостовой, и добавляет «Зениту» непредсказуемости. На втором этаже Сергеев не играет так, как Артем, но его футбол искренний и честный. Заодно Иван выиграл для Генича спор с Дзюбой, но форвард «Зенита» отказался отдавать должок.
Главные тренеры
Сергей Семак («Зенит») и Паоло Ваноли («Спартак»)
Федотову было слишком скучно и легко против «Рубина». Можно похвалить Талалаева, но «Зенит» играл против «Локомотива» и выступил мощно, с позиции силы. А Ваноли после ужасного первого тайма нашел силы, энергию и веру в свою команду, чтобы перестроить игру «Спартака» и добиться не важной для таблицы, но принципиальной для коллектива волевой победы. Оба наставника прошли в этом туре путь, хотя у Сергея Богдановича он ярче и важнее – снова стал чемпионом.
Событие тура. «Зенит» — чемпион РПЛ 2022
Обошлось без сенсации, но петербуржцы уверенно шли к цели. Хотели сделать «золотой дубль», но просчитались в кубке. Зато в РПЛ смотрелись классно почти с самого начала. Скрипучий старт уже стал «визитной карточкой» Семака, но дальше набирали очки постоянно. Даже нестабильные игроки заиграли, а символом четвертого титула подряд должны стать те, кого раньше не было не только на поле, но и в заявке. Семак вынужденно менял защиту, вносил коррективы в центре поля и в атаке. Хорошая работа и «золотая» награда в итоге.
Параллели между Зенитом и Спартаком 90-х? Тот Спартак был на голову сильнее всех конкурентов по игре. Насчёт состава судить не могу, но игроки были очень хорошего уровня. Игра команды выделялась. Что касается нынешнего Зенита, то сложности тоже есть, но они другие. Состав меняется, в каких-то линиях не хватает качества. Иногда стараемся играть проще, менять схемы.
Как показала практика, нет тех кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА вроде как ожил, Динамо сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с Уралом дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьбы была до последнего тура.
Всем болел ЗЕНИТА поздравляю!... и себя тоже (прожил в Питере более 40 лет и сейчас частый гость...:))
Параллели между Зенитом и Спартаком 90-х? Тот Спартак был на голову сильнее всех конкурентов по игре. Насчёт состава судить не могу, но игроки были очень хорошего уровня. Игра команды выделялась. Что касается нынешнего Зенита, то сложности тоже есть, но они другие. Состав меняется, в каких-то линиях не хватает качества. Иногда стараемся играть проще, менять схемы.
Как показала практика, нет тех кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА вроде как ожил, Динамо сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с Уралом дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьбы была до последнего тура.
Всем болел ЗЕНИТА поздравляю!... и себя тоже (прожил в Питере более 40 лет и сейчас частый гость...:))