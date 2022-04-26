Символическая сборная 26-го тура: Малком, Глушаков и победитель «Спартака»

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вчера, 22:04

Эмоциональный тур – яркие герои.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Ирония в том, что почти до конца матча своей команды на это место претендовал Ломаев. А потом Иван неудачно скопировал Нойера и загремел в состав представительной антисборной. В отличие от молодого коллеги, Акинфеев не пропускал четыре мяча. Ни одна из трех точных и четырнадцати не таких успешных попыток «Динамо» не увенчалась успехом. Отмечаем, что Игорь оказался в составе по остаточному принципу – не лучший тур для вратарей, но без голкипера нельзя.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

В отличие от капитана, правый латераль «армейцев» может похвастаться множеством важных действий – создавал моменты, бил по воротам, выиграл множество верховых дуэлей, перехватывал мячи, выносил их подальше от ворот, старался, чтобы Фомин и Захарян не проявили себя. Счет на табло доказывает, что Марио сыграл достаточно хорошо для места в этом составе – ЦСКА выиграл в дерби.

Яка Бийол ( ЦСКА )

Отметим парня, который вынужденно ушел в центр защиты, и теперь оттуда не выбирается. Скованный заданиями – выносить мяч, словенец не всегда самый заметный на поле. Но просто сравните игру Бийола против «Динамо» с игрой Евгеньева в том же поединке. Очевидно, что семь успешных действий рослого подопечного Березуцкого в защите помогли Акинфееву не пропустить. У соперника были подходы, но Яка собрался, даже пасы браковал лишь в одном случае из десяти.

Сергей Терехов («Сочи»)

На этот раз формально сыграл в центре защиты, а по факту – эдакого Ракицкого, который постоянно идет в атаку по левому полуфлангу. Подавал мячи, идеально подключился к атаке «Сочи» и подстроился под удачливый навес с правого фланга – забил победный мяч в результативной перестрелке с «Ахматом». До этого на счету Терехова голевая передача на Юсупова, так что всюду успел. В обороне парочку раз «зевал», но можно простить.

Тимофей Маргасов («Сочи»)

Крайний защитник должен простить, что в символическом составе оказался не на правом фланге, как в поединке против «Ахмата», а на левом. Но Тимофей – опытный футболист, готов помогать Федотову там, где скажут. В основном работал в центре защиты и на правом краю, откуда выдал идеальную голевую передачу. Также отмечаем, сколько у Маргасова удачных перехватов – отрезал Богосаваца от постоянных и частых подключений в атаку.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Семаку повезло, что Малком в хорошей форме. Причем видно, что он явно экономит силы, как Неймар и Месси в составе ПСЖ . Бразильский вингер отличается результативными действиями – создавал моменты и забил в ворота «Краснодара», и летом без труда найдет себе новую команду. Петербуржцы разобрались с истощенным «Краснодаром», и Малком был ярким участником матча – постоянно кого-то обыгрывал.

Денис Глушаков («Химки») – лучший игрок тура

Глушаков вспомнил старые и добрые для него времена, забил девятый гол в сезоне. Ветеран из ветеранов в 35 лет помогает и передачами, и точными ударами. На этот раз реализовал пенальти, вроде бы много ума не надо, но до этого очень круто смотрелся по ходу частых атак «Химок». Вел игру, нанес 7 ударов по воротам, половину от командных.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – дубль тура

Хитрые действия Рифата в атаке помогли «Локомотиву» создать преимущество, которое «Нижний Новгород» в меньшинстве не отобрал. Справедливы претензии к красной карточке для игрока команды Кержакова, но к этому происшествию Жемалетдинов отношения не имеет. Вместе с Изидором и Керком выдали классный матч, даже без Кухты атака «Локомотива» смотрелась свежо, а Рифат был ее лидером. Глядишь, летом получит заманчивое предложение.

Роман Тугарев («Ростов»)

Если анализировать весь поединок в Ростове-на-Дону, то выходим на фигуру человека, который не искал малейшую возможность упасть, чтобы потом сравнивали с дельфинами, а боролся, открывался, отдавал умные передачи. «Ростов» и «Спартак» сыграли задорно. Пусть игра была сумбурной и вышла скандальной благодаря арбитражу, Тугарев свое дело сделал – на его счету первый гол, без которого ни о какой победе Карпина речь не шла.

Нападающие

Дмитрий Полоз («Ростов») – стабильность весны

Видно, что Семак голосует за Дзюбу на скамейке, и рад будет, если у Сергеева получится дуэт с Альберто. Иван забил «Краснодару», но это был его единственный выстрел за весь матч. А вот Полоз привычно взял на себя функции «ударника» — четырежды бил по воротам, пошел к «точке», когда судья назначил первый из двух пенальти. Дмитрий остается одним из главных снайперов сезона, забил уже 13 мячей.

Эрик Бикфалви («Урал») – лидер тура

Без румынского универсала, которого обстоятельства перековали в центрального нападающего, «Урал» бы точно вылетел. А так в домашней игре обыграли конкурента – «Уфу», и теперь Шалимову будет проще зацепиться за зону стыковых матчей. «Урал» был конкретнее, чем соперник, причем в основном благодаря усилиям Бикфалви, ведь на счету Эрика половина от точных ударов команды в ключевом поединке весны.

Главный тренер

Сергей Юран («Химки»)

Удивительно, но факт – у Юрана получается. И выход Мирзова на замену, и работа всей команды против контратак «Крыльев Советов», и важные акценты на фланги, и решение играть просто – через Глушакова, себя оправдали. Заметно, что класс исполнителям не хватает, но глупил соперник – футболисты «Крыльев Советов» заработали две красные карточки, и помогала вера Юрана в то, что «Химки» можно спасти. У тренера 4 победы и 1 ничья в пяти последних турах – сказочный результат, как у «Зенита».

Тенденция тура. Ставка на атаку

Не получилось забить только у «Арсенала» и «Динамо», хотя пытались, а все остальные четырнадцать команд отличались. Причем многие могли забить больше, как и названные коллективы. Были поединки с пятью мячами, даже у атакующих линий, которые не балуют моментами, они появлялись чаще, чем обычно. Заметно, что многие команды отпустили результат – смысл есть лишь для тех, кто ведет борьбу за первое место и за вылет, поэтому футбол был в большинстве случаев веселый. Без царя в голове, но с желанием повеселить публику не хуже, чем участники матча в Ростове-на-Дону, где «Спартак» сделал шаг в сторону стыковых матчей.