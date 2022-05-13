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Семак: «В последнее время „Спартак“ набрал приличный ход»

сегодня, 11:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке» перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги между клубами.

В последнее время «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата – команда вышла в финал Кубка России. И дома при своих болельщиках москвичи наверняка хотят сыграть как можно лучше. Мы также отдадим все силы в предстоящем матче. В каждой игре настраиваемся только на победу.

Сильные качества «Спаратка»? Команда достаточно хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Будет интересно сыграть.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:43
Во ВСЕХ без исключения матчах нынешнего сезона (в том числе и проигранных) Спартак выглядел интересней соперников!..Чего не хватило для положительных исходов?...это футбол РЕБЯТА!
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:34
Он соломки настелил, и много, ещё в 12ом туре.))
asraeil
asraeil
сегодня в 12:07
Посмотрим как сыграете
Cat01
Cat01
сегодня в 11:53
Это уже согласие на.... Ничью!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:39, ред.
Соломенку постелил , да так , на всякий случай. Мало ли !)))
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