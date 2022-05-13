Семак: «В последнее время „Спартак“ набрал приличный ход»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о «Спартаке» перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги между клубами.

В последнее время «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата – команда вышла в финал Кубка России. И дома при своих болельщиках москвичи наверняка хотят сыграть как можно лучше. Мы также отдадим все силы в предстоящем матче. В каждой игре настраиваемся только на победу.

Сильные качества «Спаратка»? Команда достаточно хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Будет интересно сыграть.