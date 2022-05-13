Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то»

Бывший футболист сборной России прокомментировал информацию о том, что национальная команда не будет проводить сборы и товарищеские матчи этим летом.

А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось.

Всё будет, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!