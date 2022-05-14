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Хапов: «Игра была весёленькая»

сегодня, 19:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов охарактеризовал матч своей команды против «Динамо» (3:3).

Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая. У нас хорошая обойма, решили выбрать такой состав. Решили в перерыве ничего не менять, потому что хорошо поговорили. Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:46
Все упустили 2 очка....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:35, ред.
Шесть голов в матче, зрители аплодируют-аплодируют! Футболисты обеих команд не стали огорчать друг друга, так и не выяснив в этом году кто из них сильнее в столице , отложив дальнейшие разборки на следующий сезон.

Но и накрывать поляну Динамовцам, в отличии от южан,ещё рано, теоретически можно остаться вообще без призов потому, как ЦСКА, Сочи и Спартак горят желанием сорвать планы бело-синих и сами устроить себе и своим фанатам футбольный праздник. А как оно будет узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
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