Хапов: «Игра была весёленькая»

Главный тренер «Локомотива» охарактеризовал матч своей команды против «Динамо» (3:3).

Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая. У нас хорошая обойма, решили выбрать такой состав. Решили в перерыве ничего не менять, потому что хорошо поговорили. Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты.