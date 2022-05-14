Хапов: «Игра была весёленькая»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов охарактеризовал матч своей команды против «Динамо» (3:3).
Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая. У нас хорошая обойма, решили выбрать такой состав. Решили в перерыве ничего не менять, потому что хорошо поговорили. Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты.
Но и накрывать поляну Динамовцам, в отличии от южан,ещё рано, теоретически можно остаться вообще без призов потому, как ЦСКА, Сочи и Спартак горят желанием сорвать планы бело-синих и сами устроить себе и своим фанатам футбольный праздник. А как оно будет узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Но и накрывать поляну Динамовцам, в отличии от южан,ещё рано, теоретически можно остаться вообще без призов потому, как ЦСКА, Сочи и Спартак горят желанием сорвать планы бело-синих и сами устроить себе и своим фанатам футбольный праздник. А как оно будет узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!