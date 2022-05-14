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Самедов: «Игры „Спартака“ и „Зенита“ всегда стоят особняком»

сегодня, 18:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов дал оценку предстоящему матчу между «красно-белыми» и «Зенитом».

Не знаю, является ли этот соперник более принципиальным по сравнению с ЦСКА, но противостояние «Питер-Москва» – уже точно не уступает никакому московскому дерби. Это всегда захватывающие матчи со своим подтекстом. Мне кажется, игры «Спартака» и «Зенита» всегда стоят особняком. «Зенит» захочет обыграть принципиального соперника в Москве, но хотелось бы, чтобы спартаковцы одержали победу.

Ранее бывший игрок «Зенита» поделился ожиданиями от встречи.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:26
Матч будет напряжённым.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:25, ред.
Дерби двух столиц....однако...:)
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