Самедов: «Игры „Спартака“ и „Зенита“ всегда стоят особняком»

Экс-игрок «Спартака» дал оценку предстоящему матчу между «красно-белыми» и «Зенитом».

Не знаю, является ли этот соперник более принципиальным по сравнению с ЦСКА , но противостояние «Питер-Москва» – уже точно не уступает никакому московскому дерби. Это всегда захватывающие матчи со своим подтекстом. Мне кажется, игры «Спартака» и «Зенита» всегда стоят особняком. «Зенит» захочет обыграть принципиального соперника в Москве, но хотелось бы, чтобы спартаковцы одержали победу.