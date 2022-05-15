Левандовски: «„Бавария“ не предложила мне новый контракт, и я решил уйти»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что не получил от клуба предложение по контракту.
Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и принял решение уйти. Нужно найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба.
Ранее Левандовски вновь стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
Есть игроки, которых не хотят отпускать, а есть такие как Левандовски и Роналду, которые шантажируют клубы, чтобы получить максимальную выгоду для себя. К примеру, Модричу каждый год предлагают новый контракт на год, потому что он не наглеет и хорошо играет, несмотря на возраст.
Есть игроки, которых не хотят отпускать, а есть такие как Левандовски и Роналду, которые шантажируют клубы, чтобы получить максимальную выгоду для себя. К примеру, Модричу каждый год предлагают новый контракт на год, потому что он не наглеет и хорошо играет, несмотря на возраст.