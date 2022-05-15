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Левандовски: «„Бавария“ не предложила мне новый контракт, и я решил уйти»

сегодня, 11:14

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что не получил от клуба предложение по контракту.

Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и принял решение уйти. Нужно найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба.

Ранее Левандовски вновь стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

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Все комментарии
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 13:39
Левандовски все всем доказал.Когда весь мир смеялся над липовым мячом месси Лева упорно тренировался и забивал,причем много. У Баварии нет соперников? У нее то хоть Боррусия есть,а у ПСЖ? И что-то пешеход не может больше 6 голов за сезон забить.

Левандовски лучше попробовать себя в Испании.А всему миру все он доказал,кроме секты.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:57
немчура скупые, сами ничего не предложат
Aleks365
Aleks365
сегодня в 12:04
Конешно завалил лигу чмпионов ,Баваоия не простила теперь гуляй Роберт
faneng
faneng
сегодня в 11:48, ред.
Мне нравится Левандовски, мне жаль, что он не получил два Золотых мяча, но! Ему бы надо научиться забивать голы в важных матчах и вытаскивать свои команды из передряг. В сборной Польше он ни разу не вытянул ни одного серьезного матча. В Баварии - да, очень много забивает, но больше всё в масштабах Бундеслиги. У него есть хоть один гол в финалах Лиги чемпионов???
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:47
Ну и правильно.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:32
Сколько можно мусолить эту тему? Никому она не интересна. Решил уйти, сыграл последний матч, не предложили контракт и т. д. Поляк переоценивает свое значение в Баварии.

Есть игроки, которых не хотят отпускать, а есть такие как Левандовски и Роналду, которые шантажируют клубы, чтобы получить максимальную выгоду для себя. К примеру, Модричу каждый год предлагают новый контракт на год, потому что он не наглеет и хорошо играет, несмотря на возраст.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:15
Похоже крайних он нашёл
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