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Рюдигер: «Шанс остаться в „Челси“ у меня был»

сегодня, 12:40

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

Мог ли бы я остаться, если бы не было санкций? Не хочу вдаваться в детали. Шанс был, в санкциях проблемы не было.

Речь идет не только об одной стороне, но и об обеих сторонах. «Челси» был прекрасным местом для меня, я великолепно подходил клубу. Я и моя семья очень, очень благодарны. Здесь я стал мужчиной, мои дети выросли здесь. Лондон и особенно «Челси» всегда будут занимать особое место в моем сердце.

Прошло пять лет со взлетами и падениями. Было много положительных моментов, но именно поэтому я еще больше расстроен, потому что хотел другого финала.

Ранее стало известно, что Рюдигер подписал контракт с «Реалом».

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Все комментарии
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 13:48, ред.
ЛЧ выиграл,на повышение в Реал тоже пошел,супер.
протон
протон
сегодня в 13:28
Ушёл чисто из-за денег. Это понятно. Но при этом и с клубом ему здорово повезло. Всё-таки Реал был и остаётся самым желанным для большинства футболистов. Что называется и рыбку съел, и десерт получил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:23
Неплохой вроде защитник. Плохой человек.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:42
Реал это планка повыше для любого футболиста
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:41
Зря не воспользовался...
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