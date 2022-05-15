Рюдигер: «Шанс остаться в „Челси“ у меня был»

Защитник «Челси» рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

Мог ли бы я остаться, если бы не было санкций? Не хочу вдаваться в детали. Шанс был, в санкциях проблемы не было.

Речь идет не только об одной стороне, но и об обеих сторонах. «Челси» был прекрасным местом для меня, я великолепно подходил клубу. Я и моя семья очень, очень благодарны. Здесь я стал мужчиной, мои дети выросли здесь. Лондон и особенно «Челси» всегда будут занимать особое место в моем сердце.

Прошло пять лет со взлетами и падениями. Было много положительных моментов, но именно поэтому я еще больше расстроен, потому что хотел другого финала.