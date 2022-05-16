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Нигматуллин: «Сложно сказать, какая команда рискнёт приобрести Кокорина»

вчера, 23:14

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину лучше продолжить карьеру в России.

К сожалению, Кокорин в «Фиорентине» давно стал определённым мемом. Он может спасти карьеру только переходом в какой-нибудь клуб, где он будет работать и играть. Какая это будет команда? Запросы у него большие. Он не соответствует им. Сложно сказать, какая команда рискнёт его приобрести. Но возвращаться в Россию — самый лучший вариант. Чем больше без игровой практики, тем меньше шансов найти команду.

Ранее по теме высказался бывший игрок «Спартака».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:44
В Химках любят всех собирать у себя
протон
протон
вчера в 23:23
Ну разве что в ивановский Текстильщик... Они вон как раз во втордив вылетели!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:16
Торпедо могут взять!
drug01
drug01
вчера в 23:16
Это будет смешно
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