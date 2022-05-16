Нигматуллин: «Сложно сказать, какая команда рискнёт приобрести Кокорина»

Экс-голкипер сборной России считает, что нападающему «Фиорентины» лучше продолжить карьеру в России.

К сожалению, Кокорин в «Фиорентине» давно стал определённым мемом. Он может спасти карьеру только переходом в какой-нибудь клуб, где он будет работать и играть. Какая это будет команда? Запросы у него большие. Он не соответствует им. Сложно сказать, какая команда рискнёт его приобрести. Но возвращаться в Россию — самый лучший вариант. Чем больше без игровой практики, тем меньше шансов найти команду.