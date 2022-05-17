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Каррагер: «Мне надоело говорить одно и то же об „Арсенале“»

сегодня, 09:30
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер разочарован игрой «Арсенала» против «Ньюкасла» (0:2).

Матч против «Ньюкасла» был ужасен. Хоть я и сторонник Микеля Артеты и этого состава, но особых изменений не видно, мне надоело говорить одно и то же об «Арсенале». Мне самому уже не по себе.

Раньше внимание к себе приковывала их молодежь, что могло простить некоторые неудачи. Уже даже поклонники «Арсенала» привыкли к отсутствию трофеев, однако непопадание в Лигу чемпионов может сильно ударить по ним.

Демонстрировать столь неубедительную игру в первом тайме и ничего не поменять после перерыва – это уже вопрос к качеству игры. Футболисты «Арсенала» с самого начала играли из рук вон плохо. Думаю, Артете могут припомнить такой результат. В текущем сезоне у «Арсенала» было неплохое преимущество – отсутствие еврокубковых матчей в календаре, но они не воспользовались этим.

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Все комментарии
LMI
LMI
сегодня в 10:20, ред.
А чем хорош этот состав? Ничем. Сброд молодых невростеников во главе с таким же тренером.
По причине еще больших проблем в других клубах (например МЮ, и тот же ТТХ) мы вдруг какм-то чудом смогли вырваться в гонку за топ-4. Но понятно было, что не наш уровень. Совсем не наш. Вот и результат. И тут надо сказать, что мы все же воспользовались отсутствием еврокубков. Мы смогли вернуться в ЛЕ, что соответствует хоть как-то нашему уровню. По началу сезона и этот "успех" был мало вероятен
ДСА
ДСА
сегодня в 09:39
Досадное поражение на финише может стоить многого.
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