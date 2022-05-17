Каррагер: «Мне надоело говорить одно и то же об „Арсенале“»

Экс-игрок «Ливерпуля» разочарован игрой «Арсенала» против «Ньюкасла» (0:2).

Матч против «Ньюкасла» был ужасен. Хоть я и сторонник Микеля Артеты и этого состава, но особых изменений не видно, мне надоело говорить одно и то же об «Арсенале». Мне самому уже не по себе.

Раньше внимание к себе приковывала их молодежь, что могло простить некоторые неудачи. Уже даже поклонники «Арсенала» привыкли к отсутствию трофеев, однако непопадание в Лигу чемпионов может сильно ударить по ним.

Демонстрировать столь неубедительную игру в первом тайме и ничего не поменять после перерыва – это уже вопрос к качеству игры. Футболисты «Арсенала» с самого начала играли из рук вон плохо. Думаю, Артете могут припомнить такой результат. В текущем сезоне у «Арсенала» было неплохое преимущество – отсутствие еврокубковых матчей в календаре, но они не воспользовались этим.