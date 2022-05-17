Агенты Гюндогана ведут переговоры с «Манчестер Сити»

Агенты полузащитника ведут переговоры с руководством «Манчестер Сити» о будущем игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Продолжаются переговоры между агентами Гюндогана и руководством «Манчестер Сити». Никаких разговоров о новом контракте нет, только о его будущем, учитывая шансы покинуть клуб.

Его поездка в Мадрид не была связана с его будущим. В трансфере заинтересованы «Барса», немецкие клубы и «Арсенал».