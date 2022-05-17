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Агенты Гюндогана ведут переговоры с «Манчестер Сити»

сегодня, 18:54

Агенты полузащитника Илкая Гюндогана ведут переговоры с руководством «Манчестер Сити» о будущем игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Продолжаются переговоры между агентами Гюндогана и руководством «Манчестер Сити». Никаких разговоров о новом контракте нет, только о его будущем, учитывая шансы покинуть клуб.

Его поездка в Мадрид не была связана с его будущим. В трансфере заинтересованы «Барса», немецкие клубы и «Арсенал».

Также ранее появлялась информация, что Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США.

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asraeil
asraeil
сегодня в 19:18
Их можно долго вести
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
Ну пусть дерзают...
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