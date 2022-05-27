Матч Копа Судамерикана завершился со счетом 1:10

1653651387

27 мая 2022, 14:36

«Ориенте Петролеро» встречался с «Флуминенсе» в матче 6-го тура группового раунда Копа Судамерикана.

Любопытно, что встреча завершилась с довольно редким для футбола счетом — 1:10.