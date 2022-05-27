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Матч Копа Судамерикана завершился со счетом 1:10

27 мая 2022, 14:36
Ориенте ПетролероЛоготип футбольный клуб Ориенте Петролеро (Санта Крус)1 : 10Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеМатч завершен

«Ориенте Петролеро» встречался с «Флуминенсе» в матче 6-го тура группового раунда Копа Судамерикана.

Любопытно, что встреча завершилась с довольно редким для футбола счетом — 1:10.

Матч Копа Судамерикана завершился со счетом 1:10

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ FenixSL (комментарий удален) (раскрыть)
27 мая 2022 в 15:51
Скорее футбола нет там где за 74 минуты одна команда может забить 10 мячей......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 мая 2022 в 15:35, ред.
Мы уж тут привыкли....нас этим не удивить...у нас свои Ориенте и Флуминенсе...
Ориенте Петролеро (Москва) - Флуминенсе (Санкт Петербург) 1:10
ДАША Д
ДАША Д
27 мая 2022 в 15:21
Счет никто не угадал.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
27 мая 2022 в 14:55
Добра дружище. ✊️
Да и в хоккее 🏒 уже давненько такого счёта не видел. )
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
27 мая 2022 в 14:49
Приветствую! Ну в хоккей поиграли парни!
Ironigor
Ironigor
27 мая 2022 в 14:38
Ну нельзя же так !)
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