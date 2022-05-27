Матч Копа Судамерикана завершился со счетом 1:10

«Ориенте Петролеро» встречался с «Флуминенсе» в матче 6-го тура группового раунда Копа Судамерикана.
Любопытно, что встреча завершилась с довольно редким для футбола счетом — 1:10.
|Ориенте Петролеро1 : 10Флуминенсе
|Матч завершен
«Ориенте Петролеро» встречался с «Флуминенсе» в матче 6-го тура группового раунда Копа Судамерикана.
Любопытно, что встреча завершилась с довольно редким для футбола счетом — 1:10.
Ориенте Петролеро (Москва) - Флуминенсе (Санкт Петербург) 1:10
Ориенте Петролеро (Москва) - Флуминенсе (Санкт Петербург) 1:10
Да и в хоккее 🏒 уже давненько такого счёта не видел. )
Да и в хоккее 🏒 уже давненько такого счёта не видел. )