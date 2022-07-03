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Бистрович покинул расположение ЦСКА из-за травмы

03 июля 2022, 18:40

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Кристиян Бистрович покинул расположение клуба из-за травмы.

У полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

Ориентировочный срок восстановления футболиста — около 10 дней. После прохождения курса стартовой терапии в Новогорске с разрешения главного тренера он отправился в Хорватию, где продолжит восстановление по программе, разработанной медицинским штабом команды.

На данный момент Кристиян не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт. При этом ПФК ЦСКА ведет переговоры с несколькими клубами, которые хотят взять футболиста в аренду.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 21:06
дефицит хороших новостей
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 19:09
Еще один молодой , неоправдавший возложенных на него надежд.
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 19:08, ред.
Ещё один переквалифицированный выбыл...Самое время бесполезного Зе Болотного в центр защиты поставить.Тогда хоть какая-нибудь мысль появится,в отношении нападения.А защите нынешней надо большую авоську на сезон плести.
hаrut
hаrut
03 июля в 19:02, ред.
Плохо это...здоровья ему!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 июля в 18:58
Травмы игроков .всегда плохая информация для болельщиков. Увы, в футболе травмы не редкое явление, быстрейшего восстановления Кристияну.
drug01
drug01
03 июля в 18:47
Очень жаль
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