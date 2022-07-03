Бистрович покинул расположение ЦСКА из-за травмы

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник покинул расположение клуба из-за травмы.

У полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

Ориентировочный срок восстановления футболиста — около 10 дней. После прохождения курса стартовой терапии в Новогорске с разрешения главного тренера он отправился в Хорватию, где продолжит восстановление по программе, разработанной медицинским штабом команды.