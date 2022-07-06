Ещенко рассказал, почему Ваноли ушёл из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» рассказал, почему экс-наставник «красно-белых» принял решение покинуть клуб.

С какого момента я догадывался, что Ваноли уйдёт из «Спартака»? Ну, не конкретно он. Там другие были помощники... Один рассказывал, что ситуация тяжелая: «У нас по трое, по четверо детей. К ним я по два дня лечу». Допустим, было пять дней выходных, из них два дня только лететь в Италию. Понятно, что это тяжело — находиться еще полгода здесь. И перевезти их сюда невозможно, потому что там то учеба, то работа, то еще что-то. Они решили выбрать семью, поэтому так.

Считаю ли уход Ваноли предательством? Он на сто процентов выложился, отдался. Кубок выиграли. Почему болельщики должны называть его предателем?