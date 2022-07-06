Ещенко рассказал, почему Ваноли ушёл из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему экс-наставник «красно-белых» Паоло Ваноли принял решение покинуть клуб.
С какого момента я догадывался, что Ваноли уйдёт из «Спартака»? Ну, не конкретно он. Там другие были помощники... Один рассказывал, что ситуация тяжелая: «У нас по трое, по четверо детей. К ним я по два дня лечу». Допустим, было пять дней выходных, из них два дня только лететь в Италию. Понятно, что это тяжело — находиться еще полгода здесь. И перевезти их сюда невозможно, потому что там то учеба, то работа, то еще что-то. Они решили выбрать семью, поэтому так.
Считаю ли уход Ваноли предательством? Он на сто процентов выложился, отдался. Кубок выиграли. Почему болельщики должны называть его предателем?
Любой из пятерых ушедших из Спартака, наверное привел бы к чемпионству Зенит.
Семак же в Спартаке, стал бы одним из "пятерых уволенных")
Любой из пятерых ушедших из Спартака, наверное привел бы к чемпионству Зенит.
Семак же в Спартаке, стал бы одним из "пятерых уволенных")
Он приходил, когда не было всех этих банов от УЕФА, а потом всё позакрывали и стало в разы сложнее. Условия изменились кардинально.
В любом случае Ваноли спасибо за Кубок.
Но выше он бы вряд ли прыгнул.
Он приходил, когда не было всех этих банов от УЕФА, а потом всё позакрывали и стало в разы сложнее. Условия изменились кардинально.
В любом случае Ваноли спасибо за Кубок.
Но выше он бы вряд ли прыгнул.
Он наверно на воздушном шаре в Италию летал:)
Он наверно на воздушном шаре в Италию летал:)
Дети... Это святое бесспорно, но когда подписывал контракт догадаться нельзя было, что могут возникнуть явные проблемы?
Айсберг)
Дети... Это святое бесспорно, но когда подписывал контракт догадаться нельзя было, что могут возникнуть явные проблемы?
Айсберг)