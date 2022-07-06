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Ещенко рассказал, почему Ваноли ушёл из «Спартака»

06 июля 2022, 09:00

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему экс-наставник «красно-белых» Паоло Ваноли принял решение покинуть клуб.

С какого момента я догадывался, что Ваноли уйдёт из «Спартака»? Ну, не конкретно он. Там другие были помощники... Один рассказывал, что ситуация тяжелая: «У нас по трое, по четверо детей. К ним я по два дня лечу». Допустим, было пять дней выходных, из них два дня только лететь в Италию. Понятно, что это тяжело — находиться еще полгода здесь. И перевезти их сюда невозможно, потому что там то учеба, то работа, то еще что-то. Они решили выбрать семью, поэтому так.

Считаю ли уход Ваноли предательством? Он на сто процентов выложился, отдался. Кубок выиграли. Почему болельщики должны называть его предателем?

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
06 июля в 21:31
Да, но он всё-таки свой. И затраты меньше.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
06 июля в 14:08
Приветик пушистый!

Любой из пятерых ушедших из Спартака, наверное привел бы к чемпионству Зенит.
Семак же в Спартаке, стал бы одним из "пятерых уволенных")
Сп62
Сп62
06 июля в 13:09
О детях и других проблемах надо было думать и руководству Спартака. Согласен с теми, кто считает, что назначать в наши команды надо наших тренеров. Физрук, не физрук, но Зенит не жалуется уже пятый год, а Спартак поменял уже пятерых нефизруков за это время и всё без толку.
makkie
makkie
06 июля в 12:54
Да никто не считает Ваноли предателем.
Он приходил, когда не было всех этих банов от УЕФА, а потом всё позакрывали и стало в разы сложнее. Условия изменились кардинально.

В любом случае Ваноли спасибо за Кубок.
Но выше он бы вряд ли прыгнул.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
06 июля в 11:03
Олег, привет! Уверен, семья это лишь повод. А истинная причина кроется в политике.
Валерыч
Валерыч
06 июля в 10:35
=два дня только лететь в Италию.=
Он наверно на воздушном шаре в Италию летал:)
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 09:50
Да чушь полная... При его доходе с пересадкой за пол дня...
Дети... Это святое бесспорно, но когда подписывал контракт догадаться нельзя было, что могут возникнуть явные проблемы?
Айсберг)
cska1948
cska1948
06 июля в 09:35
Из инета:"Перелет до Рима из Москвы прямым рейсом займет 3 часа 50 минут."
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 июля в 09:12
Может они через дальний и летят)))
STVA 1
STVA 1
06 июля в 09:11
Ваноли выбрал семью или помогли выбрать. В любом случае надо пробовать своих, пускай они и физруки как многие считают. Но если не пробовать то и не выучиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 09:10
У нас на Дальний Восток быстрее добираются...
66d6t6kmad26
66d6t6kmad26
06 июля в 09:01
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