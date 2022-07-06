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Президент «Барселоны» подтвердил, что провёл встречу с агентом Роналду

06 июля 2022, 14:13

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что он встречался с Жорже Мендешем, который является агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Да, у меня была встреча с Жорже Мендешем. Мы общались относительно трансферных вопросов.

Говорили ли мы о трансфере Роналду? Я не буду называть имена футболистов, о которых мы общались.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
06 июля в 21:51
Не обижайся шишани. Ему пора на пенсию. Куда бы он не перешёл, как минимум сломает карьеру перспективному молодому игроку, которому придется сесть на лавку, так как хозяева клуба должны отработать потраченные на Роналду деньги, присутствием его на поле и продажей футболок. А так, ему уже пора заняться тренерской карьерой...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ NOVA (раскрыть)
06 июля в 21:34
Ему пожуй форма - давали б пасы ..., остальное - суета сует.
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 21:31
Надо ещё встретиться с агентами Месси, Неймара и 007!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
06 июля в 21:13
Главная мечта Роналду играть за Барселону.
95-shishani-95
95-shishani-95
06 июля в 19:54
Это такой же ход, как и при возвращении в МЮ? Типа Роналду переходит в МС, чтоб МЮ действовал побыстрее и решительнее.
Реалу он уже не нужен. Ему надо в ПСЖ или Баварию (снизив свои требования по зарплате).
Bensurr
Bensurr
06 июля в 19:37
Утятина опять агент утку пустил что бы мю подняла ему зарплату
lobsterdam
lobsterdam
06 июля в 19:10
Президент Барсы - не уровень КР и недостоин встречаться с самим игроком, поэтому был послан всего лишь его агент, чтобы уладить все возникшие вопросы.
ZIBO rock
ZIBO rock
06 июля в 18:53
Вот прикол будет!)))
3ton
3ton
06 июля в 18:47
Роналду та ещё крыса и ради денег всю родню продаст , но портить Барселону своим присутствием не надо.
Неэгоист
Неэгоист
06 июля в 17:35
Надо брать ...
NOVA
NOVA
06 июля в 17:30
да рону даже форма барсы не подойдет, не только клуб!!
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 15:30
Криска в Барселоне это верх продажности , с детства за Спартак !
dok66
dok66
06 июля в 15:07
Поговорили за жизнь , куда кого Мендеш трудоустраивает , кого бы хотел Лапорта видеть в Барселоне . Думаю о Роналдо даже и речь не заходила .
протон
протон
06 июля в 15:04
Я вам по секрету скажу:
-не только Роналду его клиент)
LOpp
LOpp
06 июля в 15:00
автограф у Роналду поди взял?
Elliada
Elliada
06 июля в 14:55
Разговор был о переходе Бернарду в Барселону. Балласт тут ни при чем
Zenit_84
Zenit_84
06 июля в 14:24
Похоже, в Барсе и окажется.
амурец
амурец
06 июля в 14:20
Роналду такой вариант и не рассматривал
Ironigor
Ironigor
06 июля в 14:16
Очень интересно, что из этого получится.
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