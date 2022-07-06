Президент «Барселоны» подтвердил, что провёл встречу с агентом Роналду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что он встречался с Жорже Мендешем, который является агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Да, у меня была встреча с Жорже Мендешем. Мы общались относительно трансферных вопросов.
Говорили ли мы о трансфере Роналду? Я не буду называть имена футболистов, о которых мы общались.
Реалу он уже не нужен. Ему надо в ПСЖ или Баварию (снизив свои требования по зарплате).
Реалу он уже не нужен. Ему надо в ПСЖ или Баварию (снизив свои требования по зарплате).
-не только Роналду его клиент)
-не только Роналду его клиент)