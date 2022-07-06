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«Копенгаген» подписал защитника «Лацио»

06 июля 2022, 15:02

Защитник «Лацио» Денис Вавро перебрался в «Копенгаген».

Клуб решил выкупить игрока, который выступал в Дании с января на правах аренды.

Стоит отметить, что Вавро перешел в «Лацио» как раз из «Копенгагена» в 2019 году.

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Все комментарии
1 984
1 984
06 июля в 15:19
Удачи в новом клубе.
ОПС
ОПС
06 июля в 15:08
Может на ползу пойдьт.
протон
протон
06 июля в 15:05
Судя по нарезкам, лично я доволен покупкой...
выбор позиции, игра головой, скорость, а главное возраст, все что нужно для Ачерби в пару...
кстати для начала ТО, активность Таре радует....
судя по всему и Лаццари уже как дал согласие на переход, за Мурджу, и небольшую доплату...
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 15:04
Значит им он нужен.
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