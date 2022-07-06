«Копенгаген» подписал защитника «Лацио»

Защитник «Лацио» Денис Вавро перебрался в «Копенгаген».
Клуб решил выкупить игрока, который выступал в Дании с января на правах аренды.
Стоит отметить, что Вавро перешел в «Лацио» как раз из «Копенгагена» в 2019 году.
Защитник «Лацио» Денис Вавро перебрался в «Копенгаген».
Клуб решил выкупить игрока, который выступал в Дании с января на правах аренды.
Стоит отметить, что Вавро перешел в «Лацио» как раз из «Копенгагена» в 2019 году.
выбор позиции, игра головой, скорость, а главное возраст, все что нужно для Ачерби в пару...
кстати для начала ТО, активность Таре радует....
судя по всему и Лаццари уже как дал согласие на переход, за Мурджу, и небольшую доплату...
выбор позиции, игра головой, скорость, а главное возраст, все что нужно для Ачерби в пару...
кстати для начала ТО, активность Таре радует....
судя по всему и Лаццари уже как дал согласие на переход, за Мурджу, и небольшую доплату...