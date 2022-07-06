«Копенгаген» подписал защитника «Лацио»

1657108937

06 июля 2022, 15:02

Защитник «Лацио» перебрался в «Копенгаген».

Клуб решил выкупить игрока, который выступал в Дании с января на правах аренды.

Стоит отметить, что Вавро перешел в «Лацио» как раз из «Копенгагена» в 2019 году.