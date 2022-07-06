Кессье официально представлен в качестве футболиста «Барселоны»

Полузащитник Франк Кессье официально представлен в качестве нового футболиста «Барселоны».
Ивуариец поставил подпись под контрактом до 2026 года, а его презентация прошла на «Камп Ноу».
Полузащитник Франк Кессье официально представлен в качестве нового футболиста «Барселоны».
Ивуариец поставил подпись под контрактом до 2026 года, а его презентация прошла на «Камп Ноу».
а вот это уже усиление реальное для Барсы
а не петушки типо депая, дембеле и гризмана
а вот это уже усиление реальное для Барсы
а не петушки типо депая, дембеле и гризмана