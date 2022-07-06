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Кессье официально представлен в качестве футболиста «Барселоны»

06 июля 2022, 13:07

Полузащитник Франк Кессье официально представлен в качестве нового футболиста «Барселоны».

Ивуариец поставил подпись под контрактом до 2026 года, а его презентация прошла на «Камп Ноу».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ 3ton (раскрыть)
06 июля в 23:19
    Bensurr
    Bensurr
    06 июля в 19:38
    Бредятина
    3ton
    3ton ответ амурец (раскрыть)
    06 июля в 18:45
    Ты это каждый год делаешь 😂😂😂😂
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    06 июля в 13:56
    к сожалению, всё решают деньги - ушёл из чемпионского Милана за большей з/п в Барсу
    VeniaminS
    VeniaminS
    06 июля в 13:44
    Удачное приобретение.
    FenixSL
    FenixSL
    06 июля в 13:39
    ой
    а вот это уже усиление реальное для Барсы
    а не петушки типо депая, дембеле и гризмана
    STVA 1
    STVA 1 ответ протон (раскрыть)
    06 июля в 13:19
    Он был в Милане основой скелета!
    STVA 1
    STVA 1
    06 июля в 13:18
    Хорошее приобретение. Да ещё за бесплатно.
    shlomo2
    shlomo2
    06 июля в 13:17
    Пожелаю ему удачи!
    myrka_88
    myrka_88
    06 июля в 13:13
    Удачи Барсе в новом сезоне.
    амурец
    амурец
    06 июля в 13:12
    Барселона все равно финал ЛЧ ещё долго будет по телеку смотреть
    протон
    протон
    06 июля в 13:11
    Учитывая по сути, что свободный агент, то весьма мощное усиление. В Милане был очень неплох
    ДСА
    ДСА
    06 июля в 13:09
    Обе стороны добились чего хотели.
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