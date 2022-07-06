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«Боруссия» Дортмунд представила Аллера

06 июля 2022, 19:04

«Боруссия» Дортмунд представила нападающего Себастьена Аллера. Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, а также 4 миллиона в виде бонусов.

Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2026 года, футболист взял девятый номер. В прошлом сезоне Аллер сыграл в 31 матче, забил 21 гол.

«Боруссия» Дортмунд представила Аллера

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Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ протон (раскрыть)
06 июля в 20:38
Ну вот с прессингом у него были большие проблемы. Он в этом и проиграл конкуренцию Антонио, что часто не прессинговал и не помогал защите.
A.S.A
A.S.A
06 июля в 20:35
Удачи ему в Дортмунде. Холланда конечно не заменит, но надеюсь 20-ку за сезон забьет
старина
старина
06 июля в 20:25
Давай забивай.Подносчики снарядов есть
протон
протон
06 июля в 20:09
28 лет, неудачный вояж в Англию. В Германии он играл в молодые годы, показывал неплохие цифры, но не фонтан. 35 млн за него это даже неплохо для Аякса.
И для Дортмунда неплохо, он фактурный как Холанн, не надо перестраивать игру, при этом больше помогает в защите и участвует в прессинге.
STVA 1
STVA 1 ответ BDA81 (раскрыть)
06 июля в 19:59
я тоже так считаю! все таки важно найти свою команду
BDA81
BDA81 ответ STVA 1 (раскрыть)
06 июля в 19:43
Дай бог, ему просто тактическая схема наша не подошла, да и Антонио в это время освоил всё таки позицию напа.
STVA 1
STVA 1 ответ BDA81 (раскрыть)
06 июля в 19:27
Думаю в Дортмунде у него получится
BDA81
BDA81
06 июля в 19:08
У нас он не заиграл,в Германий до нас играл нормально. Может и в Боруссий заиграет.
Василий 50
Василий 50
06 июля в 19:08
Не знаю такого
keuxtpskhjy4
keuxtpskhjy4
06 июля в 19:07
Это сомнительное приобретени
Гость
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