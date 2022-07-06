«Боруссия» Дортмунд представила Аллера

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06 июля 2022, 19:04

«Боруссия» Дортмунд представила нападающего . Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, а также 4 миллиона в виде бонусов.

Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2026 года, футболист взял девятый номер. В прошлом сезоне Аллер сыграл в 31 матче, забил 21 гол.