«Боруссия» Дортмунд представила Аллера

«Боруссия» Дортмунд представила нападающего Себастьена Аллера. Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, а также 4 миллиона в виде бонусов.
Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2026 года, футболист взял девятый номер. В прошлом сезоне Аллер сыграл в 31 матче, забил 21 гол.
И для Дортмунда неплохо, он фактурный как Холанн, не надо перестраивать игру, при этом больше помогает в защите и участвует в прессинге.
И для Дортмунда неплохо, он фактурный как Холанн, не надо перестраивать игру, при этом больше помогает в защите и участвует в прессинге.