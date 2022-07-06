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«Реал» сделал предложение о продлении контракта Себальосу

06 июля 2022, 16:49

«Реал» намерен сохранить в своём составе полузащитника Даниэля Себальоса.

По данным источника, «сливочные» сделали футболисту предложение о продлении контракта до 2025 года.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. За это время он дважды уходил в аренду в «Арсенал».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
06 июля в 18:54, ред.
Честно говоря не знаю для чего Дани Реалу.

Игровой практикой они его не обеспечивают, ротацию Анчелотти не особо любит, значит и дальше будет получать минимум игровых минут, да, Дани выигрывает трофеи, но он не развивается как игрок… живой пример Иско! Талант который засиделся в Реале.

Неужели Себальос хочет повторить его судьбу?! Есть другой пример, молодой Браим Диас перешел из звездного Реала в чуть более скромный, но такой же великий клуб Милан! Играет там, получает удовольствие, завоевывает трофеи, и Себальос может перейти в другой клуб и развиваться там.
STVA 1
STVA 1
06 июля в 17:21
Значит нужен
mytk7qz2gc3q
mytk7qz2gc3q
06 июля в 16:53
руководство клуба знает что делает...
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