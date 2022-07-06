«Реал» сделал предложение о продлении контракта Себальосу

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06 июля 2022, 16:49

«Реал» намерен сохранить в своём составе полузащитника .

По данным источника, «сливочные» сделали футболисту предложение о продлении контракта до 2025 года.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. За это время он дважды уходил в аренду в «Арсенал».