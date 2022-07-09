Зобнин: «„Спартак“ подготовился, знаем слабые и сильные стороны „Зенита“»

Футболист «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» за Суперкубок.
Суперкубок — это полноценный трофей, где одна игра может решить весь исход. Главное преимущество соперника — это домашний стадион. В этом плане будет достаточно тяжело. Но мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны. Поэтому шансы 50 на 50. Завтра увидим.
Главная мотивация — это трофей. Понятно, что вокруг этого матча много разговоров. Стараемся не обращать на это внимания, просто завтра нужно победить и все.
Не думаю что домашний стадион - прям уж такое преимущество...тот же Бетис и Сочи спокойно выигрывали в Питере...не побеждая дома......
И насколько известно на матче будет много болельщиков из Москвы и не только, поддерживающих Спартак....
Определяющим фактором наверное будет всё же - готовность команды на данный безфутбольный период...
У Спартака достаточно мощный мотивационный повод (когда ещё 2 трофея в сезон можно взять)...да и психологически проще...какое может быть давление коль команда более 10 лет в Питере не выигрывает...играй себе в удовольствие и болельщикам на радость....не думаю что обезДзюбленный Зенит да и ещё с уходом Альберто и Оздоева стал прям уж на голову сильней.....
Тем более это скорей не Суперкубок...а Супершанс Абаскалю заявить о себе...
Единственное в чём Зенит на мой взгляд на сегодня превосходит раскуражившийся после Кубка Спартак - так это в подборе легионеров...и наличии очень мотивированного Бакаева....но...хватит ли этого для победы - увидим...
Интересной игры...честного судейства и отличного всем футбольного вечера !!!!!!!
Не думаю что домашний стадион - прям уж такое преимущество...тот же Бетис и Сочи спокойно выигрывали в Питере...не побеждая дома......
И насколько известно на матче будет много болельщиков из Москвы и не только, поддерживающих Спартак....
Определяющим фактором наверное будет всё же - готовность команды на данный безфутбольный период...
У Спартака достаточно мощный мотивационный повод (когда ещё 2 трофея в сезон можно взять)...да и психологически проще...какое может быть давление коль команда более 10 лет в Питере не выигрывает...играй себе в удовольствие и болельщикам на радость....не думаю что обезДзюбленный Зенит да и ещё с уходом Альберто и Оздоева стал прям уж на голову сильней.....
Тем более это скорей не Суперкубок...а Супершанс Абаскалю заявить о себе...
Единственное в чём Зенит на мой взгляд на сегодня превосходит раскуражившийся после Кубка Спартак - так это в подборе легионеров...и наличии очень мотивированного Бакаева....но...хватит ли этого для победы - увидим...
Интересной игры...честного судейства и отличного всем футбольного вечера !!!!!!!