Зобнин: «„Спартак“ подготовился, знаем слабые и сильные стороны „Зенита“»

Футболист «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» за Суперкубок.

Суперкубок — это полноценный трофей, где одна игра может решить весь исход. Главное преимущество соперника — это домашний стадион. В этом плане будет достаточно тяжело. Но мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны. Поэтому шансы 50 на 50. Завтра увидим.

Главная мотивация — это трофей. Понятно, что вокруг этого матча много разговоров. Стараемся не обращать на это внимания, просто завтра нужно победить и все.