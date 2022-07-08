Валерий Новиков: «Уход Магнуссона — потеря для ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал заявление агента защитника о том, что исландец покинет московский клуб.

Конечно, это потеря. Футболист квалифицированный, такие на вес золота сейчас в РПЛ .

Кем можно заменить Магнуссона? Это пусть Федотов думает. Справятся ли молодые игроки? Должны, не могут же они сразу провалиться?

Трансферная политика ЦСКА этим летом? Нужно купить примерно трех качественных футболистов. Нужны ценные кадры. В недавних матчах ЦСКА выглядел не очень хорошо. Игра мне не понравилась. Неубедительно.

Поменяется ли картина игры при Федотове? Пока рано об этом говорить, это были контрольные матчи. Выводы делать будем, когда начнется чемпионат России.