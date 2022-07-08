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Валерий Новиков: «Уход Магнуссона — потеря для ЦСКА»

08 июля 2022, 22:12

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал заявление агента защитника Хордура Магнуссона о том, что исландец покинет московский клуб.

Конечно, это потеря. Футболист квалифицированный, такие на вес золота сейчас в РПЛ.

Кем можно заменить Магнуссона? Это пусть Федотов думает. Справятся ли молодые игроки? Должны, не могут же они сразу провалиться?

Трансферная политика ЦСКА этим летом? Нужно купить примерно трех качественных футболистов. Нужны ценные кадры. В недавних матчах ЦСКА выглядел не очень хорошо. Игра мне не понравилась. Неубедительно.

Поменяется ли картина игры при Федотове? Пока рано об этом говорить, это были контрольные матчи. Выводы делать будем, когда начнется чемпионат России.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:44
Потеря-это когда игрок вынужденно покидает клуб,а когда как "женщина с низкой европейской социальной ответственностью"-это освобождение команды от чужеродного элемента.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 22:46
Хордур - средненький игрок , так что не думаю , что это большая потеря для армейцев.
k83etugy894k
k83etugy894k
08 июля в 22:23
Очень жаль потеря
Гость
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