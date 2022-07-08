Титов: «Для моего поколения перейти из „Спартака“ в „Зенит“ было исключено»

Бывший футболист «Спартака» высказался о переходе в «Зенит» полузащитника .

В этом состоянии были Погребняк, Быстров, Широков. Бакаеву терпения, но выбор сделан, хотя время лечит. Год, два, три, возможно, месяц — всё поменяется. И Бакаеву будут хлопать уже здесь, в Питере.

Учитывая, что он воспитанник «Спартака», моему поколению это просто непонятно. Предательство? Нет. Почему я должен так считать? Ему осталось играть десять лет, ну, может, больше. Бакаев выбор свой сделал. У него есть семья, родители. В Питере, видимо, дали немного больше в финансовых условиях. В моё время это было просто невозможно.