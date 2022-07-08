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Аршавин: «Если „Зенит“ не проиграет сам себе, то возьмёт Суперкубок»

08 июля 2022, 23:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России против «Спартака».

Сложно что-то говорить о «Спартаке», потому что я не видел ни одной игры команды. Думаю, «Зенит» все равно будет доминировать, они выйдут плюс-минус в том же составе, в котором доигрывали прошлый чемпионат. Если «Зенит» не проиграет сам себе, то возьмет Суперкубок.

Вряд ли мы увидим открытый футбол. Думаю, что «Спартак» после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку. Конечно, они не будут играть от обороны, но все равно будут держать в голове, что нельзя нарываться на быстрые атаки «Зенита». Итоговый счет? 3:1 в пользу «Зенита».

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 22:39
Аршавин, как всегда объективен. Респект.
e9j7rrhaq3em
e9j7rrhaq3em
09 июля в 00:32
Значит результат уже известен
sv_1969
sv_1969
08 июля в 23:55
рыжий разговорился))
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