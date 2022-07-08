Баженов — о матче ветеранов: «В перерыве Тихонов напихал нам»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал итог матча между ветеранами «красно-белых» и ветеранами «Зенита» (0:2).

Это было круто, конечно! Думаю, все получили удовольствие, люди помнят таких игроков, которые были сегодня на поле. Очень рад, что мне удалось принять сегодня участие. Это честь для меня.

Разговоры в раздевалке? Пихач был, куда же без этого. Андрей Валерьевич [Тихонов] умеет настроить, но все было корректно и по делу. Все было с уважением. Уверен, что и в дальнейшем нужно проводить такие матчи. Сегодня все кайфанули.