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Баженов — о матче ветеранов: «В перерыве Тихонов напихал нам»

08 июля 2022, 22:23

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал итог матча между ветеранами «красно-белых» и ветеранами «Зенита» (0:2).

Это было круто, конечно! Думаю, все получили удовольствие, люди помнят таких игроков, которые были сегодня на поле. Очень рад, что мне удалось принять сегодня участие. Это честь для меня.

Разговоры в раздевалке? Пихач был, куда же без этого. Андрей Валерьевич [Тихонов] умеет настроить, но все было корректно и по делу. Все было с уважением. Уверен, что и в дальнейшем нужно проводить такие матчи. Сегодня все кайфанули.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 23:03
Тряхнули стариной ветерены!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 22:56
Почему Баженов играл?
Василий 50
Василий 50
08 июля в 22:54
Мало он напихал
drug01
drug01
08 июля в 22:24
Значит стоило ха что!
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