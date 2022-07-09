«Рома» интересуется Саулем

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09 июля 2022, 05:52

Испанский полузащитник «Атлетико» может продолжить карьеру в «Роме». Римская команда ищет полузащитника, Сауль же входит в число трех вариантов, которые она рассматривает. Жозе Моуриньо знает футболиста, с которым он пересекался в Испании. Португальский тренер полагает, что Сауль является недооцененным игроком, он уверен, что восстановит его, и поэтому включил его в число своих вариантов усиления команды.

Хотя он и не основной вариант. Главной целью был Давиде Фраттези из «Сассуоло», но переговоры полностью зашли в тупик. Поэтому римляне рассматривают другие варианты. Помимо Сауля, это Уссем Ауар из «Лиона», его цена — 20 миллионов евро. Сауль дешевле, поэтому «Рома» может переключиться на него.