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Мещеряков: «В Суперкубке будем надеяться на хорошую игру»

09 июля 2022, 15:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», а также поделился ожиданиями от матча за Суперкубок.

Я впервые увидел, что вокруг фактически выставочного матча — создали сверхажиотаж. Тем, кто это создал, с точки зрения маркетинговых и рекламных услуг, респект.

В любом случае мы должны понимать, что Суперкубок — это первый матч после перерыва и сборов. Явно, что все будем надеяться на хорошую игру. Матч будет хорошим, с точки зрения внутреннего эмоционального содержания. Очень хочется, чтобы и по качеству было такое содержание, но, скорее всего, игроки будут вкатываться. И как говорится — победит сильнейший.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
09 июля в 16:23
Зениту только победы!
4z2eaarakez6
4z2eaarakez6
09 июля в 16:05
Обязательно будем
Ironigor
Ironigor
09 июля в 15:19
Игра в любом случае должна быть интересной.
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