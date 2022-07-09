Мещеряков: «В Суперкубке будем надеяться на хорошую игру»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», а также поделился ожиданиями от матча за Суперкубок.

Я впервые увидел, что вокруг фактически выставочного матча — создали сверхажиотаж. Тем, кто это создал, с точки зрения маркетинговых и рекламных услуг, респект.

В любом случае мы должны понимать, что Суперкубок — это первый матч после перерыва и сборов. Явно, что все будем надеяться на хорошую игру. Матч будет хорошим, с точки зрения внутреннего эмоционального содержания. Очень хочется, чтобы и по качеству было такое содержание, но, скорее всего, игроки будут вкатываться. И как говорится — победит сильнейший.