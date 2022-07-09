Агент Комличенко объяснил, почему нападающий перешёл в «Ростов»

Александр Клюев, агент нападающего Николая Комличенко, рассказал, почему его клиент принял решение перейти из «Динамо» в «Ростов».
Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов».
Это очень хорошая результативность в процентном соотношении - игровое время/голы
Это очень хорошая результативность в процентном соотношении - игровое время/голы