Агент Комличенко объяснил, почему нападающий перешёл в «Ростов»

Александр Клюев, агент нападающего , рассказал, почему его клиент принял решение перейти из «Динамо» в «Ростов».

Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов».