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Агент Комличенко объяснил, почему нападающий перешёл в «Ростов»

09 июля 2022, 17:17

Александр Клюев, агент нападающего Николая Комличенко, рассказал, почему его клиент принял решение перейти из «Динамо» в «Ростов».

Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов».

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 18:21
В прошлом сезоне Комличенко сыграл только половину матчей в основе и забил 8 голов
Это очень хорошая результативность в процентном соотношении - игровое время/голы
Mangur
Mangur
09 июля в 17:23
Нужна игровая практика. Не удивительно .
stanichnik
stanichnik
09 июля в 17:21
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