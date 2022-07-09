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«Ростов» купил Комличенко у «Динамо»

09 июля 2022, 16:25

Пресс-служба «Ростова» объявила о том, что в клуб перешел форвард «Динамо» Николай Комличенко.

Центральный нападающий перешёл в «Ростов» из «Динамо», подписав контракт с нашим клубом сроком на четыре года.

Николай провёл прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. На его счету восемь мячей и три голевые передачи.

Мы рады вновь приветствовать футболиста в составе «Ростова» и желаем ему голов, побед и крутой игры!

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
09 июля в 21:14
Коля в Ростове получше выглядит чем у нас, но все равно - серндняк.
протон
протон
09 июля в 20:46
Комличенко удачи и здоровья.
Николай в прошедшем сезоне, уже доказал что он может стать , одним из лучших бомбардиров чемпионата России.
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 20:00
НЕ потеря для "Динамо",а для "Ростова" что-увидим.
баск
баск
09 июля в 19:12
Этого хотели все стороны, такая сделка не могла не состояться.
Все и довольны- и оба клуба, и игрок, и его агент.

Случай нечастый..)
виктор бочарников
виктор бочарников
09 июля в 19:04
По сути дела,Комли уже встроен в игру Ростова, используя сильные качества, о которых в клубе знают и расчитывают,можно добится не плохого результата,тут самое главное,что-бы сам игрок не снизил к себе требования.
Anisovich
Anisovich
09 июля в 18:44
Пока не блещет.
dok66
dok66
09 июля в 17:41
Комличенко вписался в схемы Ростова . В грядущем сезоне думаю его статистика будет еще лучше . Удачи !
sv_1969
sv_1969
09 июля в 17:29
Удаче Коле в Ростове!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
09 июля в 17:09
Ростов неплохо усилился
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 16:31
Ростов купил забивного напа за 1 евролям. Это очень хороший трансфер для нашего клуба
Ironigor
Ironigor
09 июля в 16:26
Удачи тебе в Ростове.
8356m6hj5yxw
8356m6hj5yxw
09 июля в 16:25
Это здорово
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