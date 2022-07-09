«Ростов» купил Комличенко у «Динамо»

Пресс-служба «Ростова» объявила о том, что в клуб перешел форвард «Динамо» .

Центральный нападающий перешёл в «Ростов» из «Динамо», подписав контракт с нашим клубом сроком на четыре года.

Николай провёл прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. На его счету восемь мячей и три голевые передачи.

Мы рады вновь приветствовать футболиста в составе «Ростова» и желаем ему голов, побед и крутой игры!