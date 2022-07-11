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Мостовой может стать тренером команды бойцов в Медиалиге

11 июля 2022, 23:55

Президент лиги единоборств AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что организация создала футбольную команду бойцов для участия в Медиалиге. По словам Гаджиева, главным тренером коллектива может стать экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги. У нас есть расширенный список игроков, в нем, в частности, Мариф Пираев. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведем переговоры. Это ответственный вопрос.

Ранее и сам Мостовой заявлял, что может возглавить клуб Медиалиги.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 13:43
Ценен Мостовой в эфире,или в виртуальном мире.
memphis
memphis
13 июля в 13:48
Тогда надо было Галустяна брать
memphis
memphis
13 июля в 13:46
Где-то в параллельной вселенной
Comentarios
Comentarios
12 июля в 00:25
Ну посмотрим его мастерство как тренера
протон
протон
12 июля в 00:09
а почему его вообще кто-то звать должен, если он не в состоянии сходить и получить тренерскую лицензию?
а почему его вообще кто-то звать должен, если он не в состоянии сходить и получить тренерскую лицензию?

а с точки зрения медийности, то ход как раз самый верный. По моему очень много людей начнёт следить за тем как Мост тренирует, какие успехи всё остальное.
g3tvuen7syab
g3tvuen7syab
12 июля в 00:03
Интересно будет смотреть
Гость
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