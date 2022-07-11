Мостовой может стать тренером команды бойцов в Медиалиге

Президент лиги единоборств AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что организация создала футбольную команду бойцов для участия в Медиалиге. По словам Гаджиева, главным тренером коллектива может стать экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги. У нас есть расширенный список игроков, в нем, в частности, Мариф Пираев. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведем переговоры. Это ответственный вопрос.
Ранее и сам Мостовой заявлял, что может возглавить клуб Медиалиги.
а почему его вообще кто-то звать должен, если он не в состоянии сходить и получить тренерскую лицензию?
а с точки зрения медийности, то ход как раз самый верный. По моему очень много людей начнёт следить за тем как Мост тренирует, какие успехи всё остальное.
а почему его вообще кто-то звать должен, если он не в состоянии сходить и получить тренерскую лицензию?
а с точки зрения медийности, то ход как раз самый верный. По моему очень много людей начнёт следить за тем как Мост тренирует, какие успехи всё остальное.