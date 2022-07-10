Ротенберг вышел на замену в прощальном матче за «Локомотив»

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10 июля 2022, 21:17

Защитник вышел на поле в составе «Локомотива» в прощальном матче.

36-летний футболист, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, вышел на замену на 84-й минуте встречи с «Динамо» (3:2, третий тайм).

Хавбек Дмитрий Баринов, покидая поле, передал Ротенбергу капитанскую повязку. Борис вышел на позицию правого нападающего.