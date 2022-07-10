Ротенберг вышел на замену в прощальном матче за «Локомотив»

Защитник Борис Ротенберг вышел на поле в составе «Локомотива» в прощальном матче.
36-летний футболист, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, вышел на замену на 84-й минуте встречи с «Динамо» (3:2, третий тайм).
Хавбек Дмитрий Баринов, покидая поле, передал Ротенбергу капитанскую повязку. Борис вышел на позицию правого нападающего.
Ушла легенда,
Эпоха - так сказать.
Он встал в шеренгу,
Ушедших звёзд,
Ни дать ни взять.
И долго будем,
О феномене горевать,
В печаль прибудем -
Такой талант нам потерять!
Ушла легенда,
Эпоха - так сказать.
Он встал в шеренгу,
Ушедших звёзд,
Ни дать ни взять.
И долго будем,
О феномене горевать,
В печаль прибудем -
Такой талант нам потерять!