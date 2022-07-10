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Ротенберг вышел на замену в прощальном матче за «Локомотив»

10 июля 2022, 21:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник Борис Ротенберг вышел на поле в составе «Локомотива» в прощальном матче.

36-летний футболист, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, вышел на замену на 84-й минуте встречи с «Динамо» (3:2, третий тайм).

Хавбек Дмитрий Баринов, покидая поле, передал Ротенбергу капитанскую повязку. Борис вышел на позицию правого нападающего.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
11 июля в 00:28
.
Tostao
Tostao
11 июля в 00:23
"Легенда N 0"

Ушла легенда,
Эпоха - так сказать.
Он встал в шеренгу,
Ушедших звёзд,
Ни дать ни взять.
И долго будем,
О феномене горевать,
В печаль прибудем -
Такой талант нам потерять!
протон
протон
10 июля в 23:43
Красиво проводили легенду ..)
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
10 июля в 22:23
Легенда Айболита...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
10 июля в 21:29
Пять лет лечился на контракте, чтобы мужественно отыграть 6 минут в собственном прощальном матче))

Вот это Борюсик, вот это легенда!
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 21:26
Ничего себе,сыграл!!!
Гость
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