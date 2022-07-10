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Тренеры «Крыльев Советов» получили Fan ID

10 июля 2022, 20:13

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, когда команда оформит карты болельщика (Fan ID) и как проходит подготовка к сезону.

Постарались сделать все, чтобы команда качественно подготовилась. Смотрим на сезон с оптимизмом. Надеюсь, что мы готовы. Но результат все равно покажет только начало чемпионата.

Удалось ли восполнить потери Зиньковского и Сарвели? Пока заменили их за счет внутренних резервов. Возможно, будут какие-то новички. На сегодняшний день у нас больше нет потерь. Так что готовимся к старту сезона.

Из внутренних резервов Зиньковского заменит Пиняев? Посмотрим. Не будем раскрывать все карты. У нас есть определенный запас игроков.

Fan ID? Мы этим занимаемся. Все тренеры, в том числе и я, с некоторыми руководителями уже все сделали. Во вторник-среду оформим для всех футболистов.

Не было ли проблем с фотографиями? Слышал, что у кого-то они есть. Но у нас не было проблем. Днем поехали в МФЦ, все сделали, а уже к вечеру пришло уведомление с номером карты болельщика. Я в МФЦ провел всего 5-10 минут.

Фанаты «Крыльев» объявили бойкот? Нам дорог и важен каждый болельщик «Крыльев». Они здорово поддерживали нас в ФНЛ и во время пандемии. После снятия ограничений на наш стадион в Самаре пришло более 30 тысяч человек. Мы благодарны всем и каждому, кто горячо поддерживает нас на трибуне и у мониторов. Мы играем для болельщиков. Конечно, всем приятно играть, когда трибуны заполнены.

Сложно отвечать на такие вопросы, когда существует категоричность и у нее есть основания. Но мне хотелось бы, чтобы на наших матчах были болельщики. У каждого – свой подход и выбор. Мы по регламенту обязаны оформить карту болельщика.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ pomor45 (раскрыть)
20 июля в 20:41
И много радикалов на стадион в самаре ходит? Ах да мы же в россии, у нас весь мир нацисты и фанаты радикалы
pomor45
pomor45 ответ AlVi77 (раскрыть)
10 июля в 20:59
Было бы хорошо, если бы нормальные зрители утёрли нос радикалам хорошей посещаемостью. Возможно ли это в России? Вот и проверим.
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 20:46
Не, ну все правильно , хулиганы и алкашнея без ИД не должны проходить.
AlVi77
AlVi77
10 июля в 20:34
Хорошо бы весь первый круг пустые трибуны в каждом городе и не покупать у матч премьер пакет, но это на России невозможно
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
10 июля в 20:22
Не знаю что это...
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