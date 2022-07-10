Пивоваров — о создании Кубка РПЛ: «Работа ведётся»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планируемом введении нового турнира в российском футболе — Кубка РПЛ.
Когда заседание рабочей группы? На следующей неделе у нас дедлайн. Работа ведется.
Верю ли, что это возможно? Конечно.
Пивоваров является руководителем рабочей группы по созданию Кубка РПЛ.
При помощи кирки, лопаты и какой-то матери !)
Заседание рабочей группы .
При помощи кирки, лопаты и какой-то матери !)
Заседание рабочей группы .
Проблема кубка в том, что вылетев они заканчивают турнир и не получают игровой практики.
В то время есть нормальные варианты для чемпионатов с малым количеством команда: после двух групп 1-8 играют между собой 9-16 между собой. Получается 30 + 14 = 44 матча это не слишком много и не мало, а главное равное количество практики у всех команд.
В итоге команды посильнее получают соперников своего уровня, а слабые будут играть со своим уровнем и не сидеть автобусом всю игру.
Проблема кубка в том, что вылетев они заканчивают турнир и не получают игровой практики.
В то время есть нормальные варианты для чемпионатов с малым количеством команда: после двух групп 1-8 играют между собой 9-16 между собой. Получается 30 + 14 = 44 матча это не слишком много и не мало, а главное равное количество практики у всех команд.
В итоге команды посильнее получают соперников своего уровня, а слабые будут играть со своим уровнем и не сидеть автобусом всю игру.