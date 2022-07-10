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Пивоваров — о создании Кубка РПЛ: «Работа ведётся»

10 июля 2022, 22:44

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планируемом введении нового турнира в российском футболе — Кубка РПЛ.

Когда заседание рабочей группы? На следующей неделе у нас дедлайн. Работа ведется.

Верю ли, что это возможно? Конечно.

Пивоваров является руководителем рабочей группы по созданию Кубка РПЛ.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
11 июля в 00:47
Первый опыт провидения данного турнира Кубка Лиги РФПЛ был почти двадцать лет тому назад, то есть в сезоне 2003 года, тогда участвовали 16 команд на вылет, по две игры. И до финала дошли такие команды как Новороссийский "Черноморец" и Санкт-Петербургский "Зенит". Победу в том финале одержала команда с берегов Невы 5:2. Учитывая в какой ситуации оказался Российский футбол, то естественно возникает вопрос чем заполнить международные игры, которые отведены в календаре как для сборной команды, так и клубов. И такой турнир возможно и станет альтернативой, но учитывая первый опыт подобного проведения турнира, хотелось бы чтобы извлекли правильные выводы и сделали так, чтобы участие принимали основные составы, а не резервисты. Тем более насколько известно там будет приличный призовой фонд для проведения данного турнира. Осталось довести всё это до нормального состояния, а не так как очередного показательного мероприятия, как это было в 2003 году. Удачи
протон
протон
11 июля в 00:04
Почему у вас вечно совок пытаются вернуть, а не использовать проверенную формулу.
Проблема кубка в том, что вылетев они заканчивают турнир и не получают игровой практики.

В то время есть нормальные варианты для чемпионатов с малым количеством команда: после двух групп 1-8 играют между собой 9-16 между собой. Получается 30 + 14 = 44 матча это не слишком много и не мало, а главное равное количество практики у всех команд.
В итоге команды посильнее получают соперников своего уровня, а слабые будут играть со своим уровнем и не сидеть автобусом всю игру.
nbzdbe6undjz
nbzdbe6undjz
10 июля в 23:43
Дело хорошее Кубок нужен
Ironigor
Ironigor
10 июля в 22:59, ред.
«Работа ведётся».
При помощи кирки, лопаты и какой-то матери !)
Заседание рабочей группы .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 22:47
Я думаю, он не нужен...
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