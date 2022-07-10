Пивоваров — о создании Кубка РПЛ: «Работа ведётся»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планируемом введении нового турнира в российском футболе — Кубка РПЛ .

Когда заседание рабочей группы? На следующей неделе у нас дедлайн. Работа ведется.

Верю ли, что это возможно? Конечно.