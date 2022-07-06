Шесть клубов Премьер-Лиги сомневаются в идее создания Кубка РПЛ

Шесть клубов РПЛ сомневаются в идее проведения Кубка Лиги. Сообщается, что вопросы возникли у представителей «Зенита», «Сочи», «Спартака», «Оренбурга», «Факела» и «Химок». Представители вышеназванных клубов не получили объяснений по поводу логистики, вещателя, а также действия Fan ID.
Окончательная позиция этих клубов во многом будет зависеть от переговоров рабочей группы с РФС.
С другой стороны, турнир необходим для развития футбола в целом, как и реформа РПЛ. Расширение географии лиги, путем формирования 2х дивизионов, на подобии Примеры и Сегунды в Испании, ниже лиги идут под другой юрисдикцией. Или же по принципу Британской лиги, где ПЛ - это один турнир, а чемпионат - другой. Чемпионшип по уровню и финансам не уступает ни одному чемпионату ниже ТОП-5, ФНЛ-1 же - на уровне чемпионатов Молдовы, сербии, Хорватии, Беларуси, Болгарии...
Больше конкурентных турниров - выше качество футбола, выше качество футбола - выше интерес к лиге и турнирам в ее структуре, выше интерес - больше ТВ и спонсорских соглашений, больше соглашений - выше финансирование, выше финансирование - больше призовые и возможности поддержки клубов со стороны лиги... И, как следствие, с ростом конкуренции будет и рост сборной. До санкций где сидели таланты Краснодара? И это клуб, президент которого неоднократно заявлял о политике взращивания собственных талантов! Что говорить о клубах из Москвы и Сочинско-Петроградской англомерации, ведущих политику
"лишьбынедосталоськонкурентам"?!
А первый сезон не может быть прибыльным, это естественно. РПЛ себя дискредитировала в глазах болельщиков.
С другой стороны, турнир необходим для развития футбола в целом, как и реформа РПЛ. Расширение географии лиги, путем формирования 2х дивизионов, на подобии Примеры и Сегунды в Испании, ниже лиги идут под другой юрисдикцией. Или же по принципу Британской лиги, где ПЛ - это один турнир, а чемпионат - другой. Чемпионшип по уровню и финансам не уступает ни одному чемпионату ниже ТОП-5, ФНЛ-1 же - на уровне чемпионатов Молдовы, сербии, Хорватии, Беларуси, Болгарии...
Больше конкурентных турниров - выше качество футбола, выше качество футбола - выше интерес к лиге и турнирам в ее структуре, выше интерес - больше ТВ и спонсорских соглашений, больше соглашений - выше финансирование, выше финансирование - больше призовые и возможности поддержки клубов со стороны лиги... И, как следствие, с ростом конкуренции будет и рост сборной. До санкций где сидели таланты Краснодара? И это клуб, президент которого неоднократно заявлял о политике взращивания собственных талантов! Что говорить о клубах из Москвы и Сочинско-Петроградской англомерации, ведущих политику
"лишьбынедосталоськонкурентам"?!
А первый сезон не может быть прибыльным, это естественно. РПЛ себя дискредитировала в глазах болельщиков.