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Шесть клубов Премьер-Лиги сомневаются в идее создания Кубка РПЛ

06 июля 2022, 18:14

Шесть клубов РПЛ сомневаются в идее проведения Кубка Лиги. Сообщается, что вопросы возникли у представителей «Зенита», «Сочи», «Спартака», «Оренбурга», «Факела» и «Химок». Представители вышеназванных клубов не получили объяснений по поводу логистики, вещателя, а также действия Fan ID.

Окончательная позиция этих клубов во многом будет зависеть от переговоров рабочей группы с РФС.

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Все комментарии
ABir
ABir
06 июля в 22:26
Убрать этот Фан, как антинародней и антифутбольный проект и закон
протон
протон
06 июля в 20:46
Ну понятно, что они против. Кубок лиги - спонтанное решение и телеправа РПЛ просто перераспределятся еще на несколько матчей. Из-за этого Зенит и Спартак недозаработают.
С другой стороны, турнир необходим для развития футбола в целом, как и реформа РПЛ. Расширение географии лиги, путем формирования 2х дивизионов, на подобии Примеры и Сегунды в Испании, ниже лиги идут под другой юрисдикцией. Или же по принципу Британской лиги, где ПЛ - это один турнир, а чемпионат - другой. Чемпионшип по уровню и финансам не уступает ни одному чемпионату ниже ТОП-5, ФНЛ-1 же - на уровне чемпионатов Молдовы, сербии, Хорватии, Беларуси, Болгарии...
Больше конкурентных турниров - выше качество футбола, выше качество футбола - выше интерес к лиге и турнирам в ее структуре, выше интерес - больше ТВ и спонсорских соглашений, больше соглашений - выше финансирование, выше финансирование - больше призовые и возможности поддержки клубов со стороны лиги... И, как следствие, с ростом конкуренции будет и рост сборной. До санкций где сидели таланты Краснодара? И это клуб, президент которого неоднократно заявлял о политике взращивания собственных талантов! Что говорить о клубах из Москвы и Сочинско-Петроградской англомерации, ведущих политику
"лишьбынедосталоськонкурентам"?!
А первый сезон не может быть прибыльным, это естественно. РПЛ себя дискредитировала в глазах болельщиков.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 19:59
Зачем придумывать готовый велосипед
pomor45
pomor45
06 июля в 19:53, ред.
Надо учредить этот КЛ без участия Зенита. Зенит, как чемпион РПЛ навечно, будет играть матч за Суперкубок с победителем КЛ.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ КЭТиК (раскрыть)
06 июля в 19:39
А может и не надо нагибать?
uh7de2qxe98u
uh7de2qxe98u
06 июля в 18:31
Идея новая, нужны средства!
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 18:22
Начали административно нагинать, вот и сомневаются.
Гость
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