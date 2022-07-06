Шесть клубов Премьер-Лиги сомневаются в идее создания Кубка РПЛ

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06 июля 2022, 18:14

Шесть клубов РПЛ сомневаются в идее проведения Кубка Лиги. Сообщается, что вопросы возникли у представителей «Зенита», «Сочи», «Спартака», «Оренбурга», «Факела» и «Химок». Представители вышеназванных клубов не получили объяснений по поводу логистики, вещателя, а также действия Fan ID.