Клубы РПЛ проголосовали за создание нового турнира. Отвечаем на главные вопросы о Кубке Лиги

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06 июля 2022, 18:33

Есть интересные моменты.

Любителям российского футбола с марта приходится привыкать к новым реалиям отечественного спорта – без сборной на чемпионате мира в Катаре, без игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Распространяются эти ограничения и на предстоящий сезон – УЕФА продлила отстранение российских клубных и национальных команд от соревнований под своей эгидой на следующую кампанию.

Появился логичный вопрос – чем заполнять пробелы в календаре? В медиа предлагались различные варианты, но наиболее реальным сейчас выглядит сценарий с организацией нового коммерческого турнира – Кубка РПЛ .

Глава рабочей группы говорит о высокой степени готовности проекта

Официально разработкой формата турнира занялись в конце мая – 19-го числа на общем собрании клубов РПЛ было принято решение о создании рабочей группы по организации Кубка российской лиги. Впоследствии ход работы освещал преимущественно глава группы и гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров:

По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется. Подготовлены модель распределения денежных средств, проекты регламента, календаря, формата. Разработана бренд-платформа, идет активная работа над визуальной айдентикой турнира и трофеем.

В конце июня сообщалось, что организаторы испытывают проблемы с поиском финансирования для турнира – это могло заставить задуматься об отсрочке реализации проекта. Все-таки Кубку нужен титульный спонсор, вещатель – всё, что позволит клубам покрыть дополнительные расходы, связанные с участием, и заработать на играх соревнования.

Пивоваров, отвечая на вопрос об экономической составляющей, заявил – в расположении рабочей группы имеются коммерческие предложения суммой на несколько миллиардов рублей. Значит, и финансовый аспект проработан.

Из слов функционера напрашивался вывод о высокой степени готовности проекта Кубка РПЛ – есть компании, готовые вкладываться в турнир, есть модели формата. Все сводилось к тому, что детали организации турнира обсудят на собрании клубов Премьер-лиги. Оно состоялось 6 июля.

3 клуба против Кубка РПЛ , еще у трех есть вопросы

В ходе заседания клубов Премьер-Лиги вопрос Кубка РПЛ не был вынесен на голосование – при этом участники обсудили проект турнира. Идею проведения соревнования поддержали 13 из 16 команд элитного дивизиона, но даже у согласных появились вопросы к проекту.

По данным бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, замечания высказали представители «Крыльев Советов» и «Спартака». «Спорт-Экспресс» сообщает, что руководство «Зенита» поддержало Кубок РПЛ как таковой, но выступило против моментальной организации турнира в предстоящем сезоне – питерцы хотят конкретики по части календаря и логистики.

Против проведения Кубка высказались «Химки», «Оренбург» и «Факел». Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков отметил:

Мы не поддержали решение создания Кубка Лиги, потому что на данном этапе нет гарантированных источников финансирования. Права трансляции — тоже нерешенный вопрос. На данном этапе мы не поддержали это решение именно по этим причинам — этот турнир не проработан: ни с позиции вещателей, ни с позиции спонсоров.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин, в свою очередь, заявил – нет понимания в том, как решать возникающие проблемы.

До старта сезона чуть больше недели – логичнее перенести вопрос с реализацией проекта

Тем не менее, большинство клубов поддержало идею Кубка РПЛ , а у рабочей группы есть время до 15 июля – такой срок установил Российский футбольный союз ( РФС ) для доработки проекта турнира. В этот же день пройдет первый матч нового сезона Премьер-Лиги. И в таких реалиях решение будет читаться как плохо спланированная и сырая реформа, которая предпринимается на ходу.

Хотя даже это можно оправдать – никто не предполагал, что весной российские клубы останутся без еврокубков, а потом лишатся права участия в международных турнирах и на следующий сезон. Есть ощущение, что проект Кубка российский лиги в итоге примут за неимением лучших вариантов в заполнении календаря. От расширения отказались еще в мае, остается сценарий с реформированием Кубка России. При этом новый турнир – решение проблемы небольшого количества клубов, которые потеряли игры еврокубков. Остальные команды не обладают большим подбором игроков – им участие в Кубке РПЛ принесет скорее дополнительные затраты. Смысл соглашаться на участие появится лишь в случае, если от него будет выгода. О проблемах логистики упомянул тренер сборной Николай Писарев «Матч ТВ»:

Если не брать финансовую составляющую, а спортивную, то к 30 матчам чемпионата добавляется минимум 10 игр Кубка РПЛ плюс Кубок России, и мы получаем 45 матчей в сезоне. Казалось бы, да, это взамен еврокубков неплохо, но в еврокубках имеют опыт 5-6 клубов, 9-10 клубов никогда и составом на такие матчи не обладали. И добавляется сюда логистическая история, у нас 4 клуба — без аэропортов.