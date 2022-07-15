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Лепёхин: «„Химки“ могут создать какие-то проблемы „Зениту“»

15 июля 2022, 01:22
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча петербургской команды против «Химок» в 1-м туре РПЛ.

Я не думаю, что этот матч будет проходным. Да, это обычный матч, каких много. Афишу громкой, конечно же, не назовешь. Но это начало чемпионата, и соперники супермотивированы, поэтому игры тут всегда получаются очень тяжелые. Да, конечно, для «Зенита» это будет уже не первый матч, но для «Химок» первый, и я думаю, что соперник может создать какие-то проблемы в плане самоотдачи и желания. «Химки» могут создать какие-то проблемы «Зениту». Но даже если они и будут, результат для «Зенита» все равно будет положительным. Думаю, где-то 2:0 петербуржцы выиграют.

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ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 04:30
В Химки слабо верится.
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