«Правильное и компромиссное решение». Колосков о новом формате Кубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о новом формате Кубка России.

Это хороший компромисс между тем, проводить или не проводить Кубок лиги. Многие клубы выступали против этого Кубка.

Совершенно логичное решение, так как непонятно, кто будет финансировать новый турнир. Есть проблемы с логистикой, о чём говорил Карпин — у ряда городов закрыты аэропорты. Это уничтожит весь тренировочный процесс команд. Очень важно, что учли предложения клубов. Правильное и компромиссное решение, которое позволит увеличить количество матчей. Будем ждать, какой будет формат и насколько увеличится количество официальных игр.