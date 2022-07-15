«Арсенал» ещё не делал предложений «Лиону» по Пакета

Лондонский репортер Чарльз Уоттс на YouTube-канале Arsenal Analyzed заявил, что агенты полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета ожидают, что «Арсенал» вскоре сделает предложение по игроку.
Интерес к нему определенно есть. Насколько я знаю, предложений еще не было. Пакета может играть «восьмерку», это позиция, которую «Арсенал» хочет усилить этим летом.
Лично я не особо понимаю, для чего нам нужен Пакета?! Да, игрок толковый, умный, но у нас на этой позиции играет Эдегор, плюс недавно взяли Виейра из Порту.....зачем нам 3 игрока на одну позицию, да еще и на ту, которая не особо нуждается в усилении....вазможно Артета будет использовать Лукаса в другой роли, или не Лукаса а Виейра....короче это только одному Артете известно....
Второй вопрос это цена игрока! Лион требу от 65 до 80 млн!!! Стартна Ола во всей красе....помню переговоры с Ауаром....начинали торги за 30 млн, дошли до 50+.....и где сейчас Уссем??! Через год свободным агентом станет...как бы с Пакета не получилось так же.....поглядим, что будет дальше....
Лично я не особо понимаю, для чего нам нужен Пакета?! Да, игрок толковый, умный, но у нас на этой позиции играет Эдегор, плюс недавно взяли Виейра из Порту.....зачем нам 3 игрока на одну позицию, да еще и на ту, которая не особо нуждается в усилении....вазможно Артета будет использовать Лукаса в другой роли, или не Лукаса а Виейра....короче это только одному Артете известно....
Второй вопрос это цена игрока! Лион требу от 65 до 80 млн!!! Стартна Ола во всей красе....помню переговоры с Ауаром....начинали торги за 30 млн, дошли до 50+.....и где сейчас Уссем??! Через год свободным агентом станет...как бы с Пакета не получилось так же.....поглядим, что будет дальше....