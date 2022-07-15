«Арсенал» ещё не делал предложений «Лиону» по Пакета

Лондонский репортер Чарльз Уоттс на YouTube-канале Arsenal Analyzed заявил, что агенты полузащитника «Лиона» ожидают, что «Арсенал» вскоре сделает предложение по игроку.

Интерес к нему определенно есть. Насколько я знаю, предложений еще не было. Пакета может играть «восьмерку», это позиция, которую «Арсенал» хочет усилить этим летом.