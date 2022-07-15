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«Арсенал» ещё не делал предложений «Лиону» по Пакета

15 июля 2022, 14:50

Лондонский репортер Чарльз Уоттс на YouTube-канале Arsenal Analyzed заявил, что агенты полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета ожидают, что «Арсенал» вскоре сделает предложение по игроку.

Интерес к нему определенно есть. Насколько я знаю, предложений еще не было. Пакета может играть «восьмерку», это позиция, которую «Арсенал» хочет усилить этим летом.

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A.S.A
A.S.A
15 июля в 17:17, ред.
Пакета отлично выступал в родном Фламенго, на родине его называли "новый" КАКА, и в 2019 году он перешел из Фламенго в Милан, в надежде повторить путь своего соотечественника, но увы, в Милане дела у молодого игрока не пошли. И первый европейский опыт бразильца вышел комом, и всего через год Милан продал игрока в Лион, посчитав трансфер провальным.... В Лионе же Пакета показал себя совершенно с другой стороны, полностью вписался в игровую модель, стал забивать голы и раздавать ассисты, т.к тренеры использовали Лукаса на его родной позиции АПЗ.
Лично я не особо понимаю, для чего нам нужен Пакета?! Да, игрок толковый, умный, но у нас на этой позиции играет Эдегор, плюс недавно взяли Виейра из Порту.....зачем нам 3 игрока на одну позицию, да еще и на ту, которая не особо нуждается в усилении....вазможно Артета будет использовать Лукаса в другой роли, или не Лукаса а Виейра....короче это только одному Артете известно....
Второй вопрос это цена игрока! Лион требу от 65 до 80 млн!!! Стартна Ола во всей красе....помню переговоры с Ауаром....начинали торги за 30 млн, дошли до 50+.....и где сейчас Уссем??! Через год свободным агентом станет...как бы с Пакета не получилось так же.....поглядим, что будет дальше....
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
15 июля в 15:19
А нужен ли он Арсеналу?
Ironigor
Ironigor
15 июля в 15:01
Ждём, там же на лавочке !)
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