ЦСКА нанёс 30 ударов в дебютной игре Федотова. Огорчили только дикие промахи

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16 июля 2022, 19:18

«Армейцы» открыли сезон победой.

ЦСКА нанес 21 удар по воротам «Урала» за тайм

В начале матча не ощущалось такое огромное преимущество. А сумасшедшее количество выстрелов немного размыло невысокую меткость «армейцев». Лишь 4 из 21 удара до перерыва пришли в створ ворот. Но для любой профессиональной лиги два десятка ударов за тайм это аномалия. Шалимов выбрал для «Урала» неверную высоту линии обороны. Опорников не было видно, четыре защитника в линию не мешали Федотову наслаждаться плюсами схемы «3-4-3», которая по ситуации превращалась в «3-5-2» или «3-4-2-1». Причем на острие не всегда был номинальный форвард Чалов. А если возвращаться к ударам, то важно отметить, что даже «Сочи» в матче против юношей из «Ростова» нанес 21 удар за первый тайм. С той лишь разницей, что там счет к перерыву был 4:1, а 12 выстрелов пришлось в створ ворот юного Попова. Помазуну везло больше, хотя и отразил несколько опасных ударов. А еще вратарь оперативно вышел из ворот, когда Карраскаля забыли в штрафной площади. ЦСКА владел очевидным преимуществом, но мог уйти на перерыв при счете 0:0.

Плеймейкеры Обляков и Чалов создали 9 моментов

Двадцать ударов ЦСКА до перерыва не позволили бы команде выйти вперед без хлесткого выстрела низом в исполнении Облякова. Формальный левый латераль ЦСКА на самом деле довольно часто смещался на полуфланг, играя в стиле Де Брюйне, только зеркальной версии Кевина. «Десятка» Дзагоева перешла к Облякову. После гола Иван решил потроллить шутников из команды, которые пугали универсала, что не стоит брать номер Алана, ведь у ветерана часто случались травмы. Обляков осмелел, когда понял, что его передачи проходят, добавил такой важный голевой удар, и в целом подготовка правильных атак проходила через него. Гайич включался на правом фланге уже ближе к чужим воротам. А связывал игру команды, кроме Ивана, также форвард Чалов. Федотов рассудил верно: нужно учитывать, что речь о втором нападающем, поэтому нужно расширять функционал молодого футболиста. А поскольку Карраскаль готов выдвигаться на позицию форварда, не забывая раздавать передачи в глубине, то хватало места для разыгрывающих.

Показали товар лицом, но ЦСКА нужны 2-3 новичка

Алдонин ожидает от команды стабильности, но в середине второго тайма, когда «армейцы» подустали, уже было заметно, что команда разделена на выносливых и тех, кто не добегает после нагрузок. Отчасти связано с тем, что это лишь первый официальный матч, но также нужно отметить, что Федотову банально не хватает глубины состава. Понятно, что скауты ищут центрального защитника – коллективу, который играет с тройкой в линию, негоже оставаться с хавбеком в обороне. С другой стороны, в прошлом году как раз полузащитник Бийол задержался в этой зоне. Но сегодня все сложилось идеально из-за неправильных действий «Урала» — большинство из трех десятков ударов ЦСКА нанес из пределов чужой штрафной площади. При этом по выносам мяча от ворот счет 22:15 в пользу «армейцев» — во втором тайме им пришлось играть примитивнее. На скамейке Заболотный и молодежь, резерв нужно укреплять. Центральный защитник, опорник и форвард, если Гайч отправится в Аргентину – скаутский список мечты.

Центральный хавбек Кучаев сделал 6 перехватов

За первый тайм у Константина 5 перехватов, а у всех остальных игроков ЦСКА лишь два. Как и Зайнутдинов, Кучаева поставили на резервную для него позицию в центре полузащиты. Конечно, в составе «Рубина» крайний хавбек страдал в разных ролях, в том числе, в тройке в середине поля, но сегодня у Кучаева была другая роль. Активно прессинговал, делил с Мухиным ответственность за зоны в обороне. Благодаря активности Константина «Урал» не сумел во втором тайме перестроиться. Команда Шалимова пыталась контролировать мяч, но в итоге оставляла пустые зоны для контратак фаворита, который вел в два мяча и чувствовал себя великолепно. Жесткая, но грамотная игра Кучаева запомнилась – 6 из 10 командных перехватов на его счету. Пока Дивеев и Зайнутдинов занимались более примитивной работой – выносили мяч куда подальше, мешая Бикфалви, полузащитник ЦСКА связывал линии. Карраскаль и Чалов получали первый пас, Медина и Гайич могли спрятаться справа, а Обляков помогал Кучеву в середине поля.

Реализация остается среди главных проблем ЦСКА

Карраскаль четко реализовал пенальти. Похоже, «армейцы» могут не переживать из-за одной древней хвори, связанной с реализацией приговоров арбитров. Помазун допустил жесткую ошибку, ведь сначала неудачно ввел мяч в игру, а потом не сумел попасть по мячу, пытаясь остановить Хорхе. Колумбиец заработал пенальти, судья не показал вратарю красную карточку – верное решение, атакующий игрок встретил сопротивление защитника, а голкипер пытался сыграть в мяч, так что не было лишения явного шанса забить. Но хитрость голкипера не спасла «Урал» от второго пропущенного мяча. Все по делу. Несправедливо, если бы такой поединок завершился нулевой ничьей – теоретически возможно, ведь Обляков забил после отскока, а второй гол привез голкипер соперника. Но когда счет по ударам 30:6, то можно назвать команду, которая сильнее заслужила три очка.