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ЦСКА нанёс 30 ударов в дебютной игре Федотова. Огорчили только дикие промахи

16 июля 2022, 19:18
Обляков и Гайич
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«Армейцы» открыли сезон победой.

ЦСКА нанес 21 удар по воротам «Урала» за тайм

В начале матча не ощущалось такое огромное преимущество. А сумасшедшее количество выстрелов немного размыло невысокую меткость «армейцев». Лишь 4 из 21 удара до перерыва пришли в створ ворот. Но для любой профессиональной лиги два десятка ударов за тайм это аномалия. Шалимов выбрал для «Урала» неверную высоту линии обороны. Опорников не было видно, четыре защитника в линию не мешали Федотову наслаждаться плюсами схемы «3-4-3», которая по ситуации превращалась в «3-5-2» или «3-4-2-1». Причем на острие не всегда был номинальный форвард Чалов. А если возвращаться к ударам, то важно отметить, что даже «Сочи» в матче против юношей из «Ростова» нанес 21 удар за первый тайм. С той лишь разницей, что там счет к перерыву был 4:1, а 12 выстрелов пришлось в створ ворот юного Попова. Помазуну везло больше, хотя и отразил несколько опасных ударов. А еще вратарь оперативно вышел из ворот, когда Карраскаля забыли в штрафной площади. ЦСКА владел очевидным преимуществом, но мог уйти на перерыв при счете 0:0.

Плеймейкеры Обляков и Чалов создали 9 моментов

Двадцать ударов ЦСКА до перерыва не позволили бы команде выйти вперед без хлесткого выстрела низом в исполнении Облякова. Формальный левый латераль ЦСКА на самом деле довольно часто смещался на полуфланг, играя в стиле Де Брюйне, только зеркальной версии Кевина. «Десятка» Дзагоева перешла к Облякову. После гола Иван решил потроллить шутников из команды, которые пугали универсала, что не стоит брать номер Алана, ведь у ветерана часто случались травмы. Обляков осмелел, когда понял, что его передачи проходят, добавил такой важный голевой удар, и в целом подготовка правильных атак проходила через него. Гайич включался на правом фланге уже ближе к чужим воротам. А связывал игру команды, кроме Ивана, также форвард Чалов. Федотов рассудил верно: нужно учитывать, что речь о втором нападающем, поэтому нужно расширять функционал молодого футболиста. А поскольку Карраскаль готов выдвигаться на позицию форварда, не забывая раздавать передачи в глубине, то хватало места для разыгрывающих.

Показали товар лицом, но ЦСКА нужны 2-3 новичка

Алдонин ожидает от команды стабильности, но в середине второго тайма, когда «армейцы» подустали, уже было заметно, что команда разделена на выносливых и тех, кто не добегает после нагрузок. Отчасти связано с тем, что это лишь первый официальный матч, но также нужно отметить, что Федотову банально не хватает глубины состава. Понятно, что скауты ищут центрального защитника – коллективу, который играет с тройкой в линию, негоже оставаться с хавбеком в обороне. С другой стороны, в прошлом году как раз полузащитник Бийол задержался в этой зоне. Но сегодня все сложилось идеально из-за неправильных действий «Урала» — большинство из трех десятков ударов ЦСКА нанес из пределов чужой штрафной площади. При этом по выносам мяча от ворот счет 22:15 в пользу «армейцев» — во втором тайме им пришлось играть примитивнее. На скамейке Заболотный и молодежь, резерв нужно укреплять. Центральный защитник, опорник и форвард, если Гайч отправится в Аргентину – скаутский список мечты.

Центральный хавбек Кучаев сделал 6 перехватов

За первый тайм у Константина 5 перехватов, а у всех остальных игроков ЦСКА лишь два. Как и Зайнутдинов, Кучаева поставили на резервную для него позицию в центре полузащиты. Конечно, в составе «Рубина» крайний хавбек страдал в разных ролях, в том числе, в тройке в середине поля, но сегодня у Кучаева была другая роль. Активно прессинговал, делил с Мухиным ответственность за зоны в обороне. Благодаря активности Константина «Урал» не сумел во втором тайме перестроиться. Команда Шалимова пыталась контролировать мяч, но в итоге оставляла пустые зоны для контратак фаворита, который вел в два мяча и чувствовал себя великолепно. Жесткая, но грамотная игра Кучаева запомнилась – 6 из 10 командных перехватов на его счету. Пока Дивеев и Зайнутдинов занимались более примитивной работой – выносили мяч куда подальше, мешая Бикфалви, полузащитник ЦСКА связывал линии. Карраскаль и Чалов получали первый пас, Медина и Гайич могли спрятаться справа, а Обляков помогал Кучеву в середине поля.

Реализация остается среди главных проблем ЦСКА

Карраскаль четко реализовал пенальти. Похоже, «армейцы» могут не переживать из-за одной древней хвори, связанной с реализацией приговоров арбитров. Помазун допустил жесткую ошибку, ведь сначала неудачно ввел мяч в игру, а потом не сумел попасть по мячу, пытаясь остановить Хорхе. Колумбиец заработал пенальти, судья не показал вратарю красную карточку – верное решение, атакующий игрок встретил сопротивление защитника, а голкипер пытался сыграть в мяч, так что не было лишения явного шанса забить. Но хитрость голкипера не спасла «Урал» от второго пропущенного мяча. Все по делу. Несправедливо, если бы такой поединок завершился нулевой ничьей – теоретически возможно, ведь Обляков забил после отскока, а второй гол привез голкипер соперника. Но когда счет по ударам 30:6, то можно назвать команду, которая сильнее заслужила три очка.

Хотя понятно, что не все в ЦСКА идеально. В первом матче нельзя решить все хронические проблемы «армейцев», которые копили еще при Ганчаренко, если не раньше. Федотов работает недавно, есть дефицит центральных защитников – в тройке обороны играл Зайнутдинов и ветеран Набабкин. Нет уверенности, что связка Мухина и Кучаева выдержит массированные частые атаки. Без мяча им будет сложнее. Но если хватит сил на интенсивную игру и командный прессинг, как сегодня, то ЦСКА будет опасным для всех соперников. У команды появился тренер, который умеет объяснить требования, и это видно. И пока футболисты позволяют себе транжирить моменты, как сказал тренер. Забили 2 гола после 30 ударов, причем один из мячей с пенальти, но работа ЦСКА точно понравилась и фанатам, и специалистам. Показали хороший футбол первым номером, а затем перешли к позиционной игре и сохранению счета, в чем преуспели.

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протон
протон
17 июля в 03:04
Федотов настолько суров, что ему даже игроки не нужны для достижения результата.
FenixSL
FenixSL
17 июля в 02:12, ред.
нужно пару человек голодных до голов купить (негирийцев или бразильцев)
это не дело!

но стоит отметить
было видно что у команды просто появился тренер
весь прошлый сезон я не видел рисунка игры
мое мнение, извините
Бык без трезубца
Бык без трезубца
16 июля в 21:56
Главное забили, все таки соперник прессинговал, а ЦСКА выходил из под прессинга и смог забить необходимые голы.
Образцовый ЦСКА который выиграл Кубок УЕФА хорошо прессинговал и был похож на Атлетико. В матчах с топами РПЛ такое качество будет необходимо.
t3ru6r6j22pd
t3ru6r6j22pd
16 июля в 21:13, ред.
Плохая реализация это результат отсутствия конструктива.
Нужно убрать суету.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 20:47
Исправили, спасибо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 июля в 20:41
. Гайч включался на правом фланге уже ближе к чужим воротам
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1322484/fedotov-vladimir-v-oblyakov-ivan 16.07.2022
Гайч провел весь матч на скамейке. а на фланге играл ГайИч под № 22.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 июля в 20:23
Старая болезнь ЦСКА это реализация голевых моментов. Надеюсь ВВФ найдёт эффективный способ её лечения. Удачи ему.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 19:28, ред.
купили с потрохами комагнду Шалимова
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 19:26
Молодцы, но надо бить точнее!
Гость
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