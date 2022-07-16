Осинькин — о матче с «Оренбургом»: «„Крылья“ наиграли на эти четыре гола»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги после победы над «Оренбургом» (4:2) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

В игру мы тяжело входили: поле, болельщики, которые оказывали давление. Была очень тёплая погода. Минут 20 мы не могли найти скорость игры, мы её не чувствовали. Не получались переходные моменты, подборы мяча.

После 20-й минуты мы стали играть лучше. На этом, к сожалению, отрывке мы пропустили гол. Сами мы создали достаточно много моментов, наиграли на эти четыре гола. Считаю, что в атаке мы делали достаточно много действий, которые мы отрабатывали.