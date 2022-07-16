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Осинькин — о матче с «Оренбургом»: «„Крылья“ наиграли на эти четыре гола»

16 июля 2022, 20:23
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги после победы над «Оренбургом» (4:2) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

В игру мы тяжело входили: поле, болельщики, которые оказывали давление. Была очень тёплая погода. Минут 20 мы не могли найти скорость игры, мы её не чувствовали. Не получались переходные моменты, подборы мяча.

После 20-й минуты мы стали играть лучше. На этом, к сожалению, отрывке мы пропустили гол. Сами мы создали достаточно много моментов, наиграли на эти четыре гола. Считаю, что в атаке мы делали достаточно много действий, которые мы отрабатывали.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 июля в 22:07
Похоже Крылья смогут замахнуться на многое.
STVA 1
STVA 1
16 июля в 20:36
Наиграли и на больше
drug01
drug01
16 июля в 20:25
Счёт по игре
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