«Спартак» наиграл на поражение. Рыбус подставил, но шедевр Мозеса спас команду

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16 июля 2022, 22:45

Абаскаль чудом избежал больших неприятностей.

Удаление Рыбуса полностью по делу

У фанатов «Спартака» нет причин винить в кульминации первого тайма кого-то, кроме польского новичка команды. Когда защитник явно нарушает правила – хватает соперника за футболку, а потом бьет по мячу (даже без агрессии такие фокусы запрещены, поскольку расцениваются как неспортивное поведение), то у рефери нет другого выбора. Только показать две желтые карточки подряд за два явных нарушения правил.

Знаем, что в прошлой жизни у Безбородова были грехи, рефери с репутацией. А когда говорим о недавнем сезоне, то был назван арбитром сезона. Но характер-то остался. Понятно, что вызовет споры решение не удалять Шелию в концовке. Правда, эпизод не о пенальти, а о красной или желтой карточке. В том моменте Безбородов скорее ошибся, а вот пенальти в ворота «Ахмата» не поставил верно. Рука защитника была в естественном положении, мяч прошел под игроком, это точно не нарушение правил.

«Спартаку» сломал планы Рыбус, а не судья. Удаление выводит на одну важную для команды тему. Смог ли 33-летний испанец Гильермо Абаскаль завоевать авторитет в коллективе? Тедеско приехал после работы с «Шальке». С переменным успехом, но ведь попал в Лигу чемпионов. Про Доменико знали, что учился в одной из лучших тренерских школ планеты. Джикия и компания читали, что новый тренер получал отметки выше, чем у Нагельсманна. У Тедеско был багаж. Абаскалю сложнее, и сегодня его команда «плыла» в начале игры.

«Спартак» провел бледный первый тайм

Дело не только в удалении и первом угловом у ворот Селихова. Это уже последствия, а первопричина кроется в том, что «Спартак» понятия не имел, как подступиться к «Ахмату». Списывать игру фаворита на температуру воздуха не будем, поскольку Зиньковскому хватало сил, чтобы накручивать оппонентов на фланге, а вот его напарники зевали. А вот Трошечкин мог забить.

Селихов выручил «Спартак», а вот нагрузить Шелию работой до перерыва гости не сумели – только у Зобнина был удар в створ ворот. «Ахмат», конечно, не вел игру, не работал первым номером, не мог соединить свои атаки в осмысленные серии. Но кроме момента Трошечкина, была первая подача с угла поля и удачный удар Тимофеева головой по воротам бывшего клуба.

Проходы Богосоваца, атлетизм Конате, настырность Тимофеева, спокойная работа Семенова и Журавлева – все работало на команду Талалаева. «Ахмату» было достаточно не стать легкой добычей для Зиньковского и Промеса, отрезать атакующую тройку от хавбеков. С этими скромными задачами успешно справлялись. В перерыве у Абаскаля снова был сложный разговор с командой, ведь и после разгрома в Суперкубке долго держал подопечных в раздевалке.

Команде остро не хватало лидера на поле

Промес не тот, что был до отъезда в «Севилью», где ему перебили волю. В «Аяксе» в центре полузащиты Квинси немножко вернули к жизни. Но личные проблемы повлияли на будущее сильного игрока. Голландцу пришлось отступить в РПЛ . Промес один из самых опытных в составе, но одновременно не лидер в том формате, что был раньше. Джикия – формальный вожак, но команда отказалась от «3-5-2», у Георгия больше черновой работы.

Возможно, в будущем Соболев вырастет в лидера «Спартака». Но если взять лучшие матчи прошлого сезона, то Александр максимум на пиковом уровне «вождизма» Мозеса, который спас сегодня от поражения дальним чудесным ударом. «Ахмат» в большинстве понял, что с москвичами можно играть агрессивнее. Замены применял не только Абаскаль, выход Агаларова заставил Чернова и Джикию вечно присматривать за форвардом штрафной площади.

Индивидуальный класс остался козырем, но «красно-белые» с трудом наиграли на ничью. Бросалось в глаза, что «Спартаку» не хватает человека с первым пасом. Зиньковский играл сам по себе, а Хлусевич не успевал за оппонентами. Возможно, футболиста перегрузили на сборах, не привык к стандартам физической подготовки на новом уровне. «Спартак» вышел на игру уставшим, а когда нет высокого темпа, то такие команды, как «Ахмат», спокойно встречают и отражают чужие атаки.

Без трансферов Абаскаля толкнут к провалу

Уход Каттани символизирует завершение трансферной кампании? Если так, то сочувствуем фанатам «Спартака». «4-3-3» Абаскаля могут не сработать. Тедеско ведь тоже одной зимой решил, что сможет перевести «Спартак» на четыре защитника. А потом оказалось, что без дополнительной подстраховки и длинных передач Жиго и Джикии падают шансы на победы. Конечно, Абаскаль имеет право гнуть свою линию, но еще несколько поражений и сама команда разуверится в идеях испанца.

Передачи поперек поля ради того, чтобы не упал процент владения – сомнительная тактика. Перевести Зиньковского налево, а Промеса оттянуть под нападающего – не гениальные ходы, а предсказуемые перестановки. Не только для зрителей, но и для соперников. После того как в Санкт-Петербурге многие отыскали плюсы в наивной старательности «Спартака» в игре против «Зенита», нужно было доказать, что команда учла ошибки прошлого сезона. Как видите – не получилось. Причем обвинить строго Рыбуса не получается, в равных составах «красно-белые» не побеждали, не создали два десятка моментов, как ЦСКА Федотова против «Урала».

Оценки вялой работы «Спартака» базируются на двух официальных поединках, а не на одном. На этот раз не дарили сопернику голы один за другим, но подарили игру в большинстве. «Ахмат» ею воспользовался, невзирая на успешную попытку «Спартака» выжать спасительный гол если не после стандарта, то после дальнего удара. Дальше по курсу у москвичей путешествие в Краснодар, поэтому не исключено, что Абаскаль начнет с трех матчей без побед. Испанец как в воду глядел, когда ждал сегодня сложный поединок. Отнимите два выдающихся сэйва Селихова – получите 3:0 в пользу «Ахмата» еще до того, как возник повод поговорить об удалении Шелии.

Впрочем, цвет карточки не менял счет на табло. Понятно, что без удаления Рыбуса у Абаскаля появился бы шанс сыграть ровно так же – рвано, беззубо, но получить победу 0:1 благодаря шальному удару опытного чемпиона Англии Мозеса. Но сколько можно полагаться на случайность? «Спартак» приехал за реваншем после поражения 0:4 от принципиального соперника, но качество футбола оставляет желать лучшего.