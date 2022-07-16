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«Спартак» наиграл на поражение. Рыбус подставил, но шедевр Мозеса спас команду

16 июля 2022, 22:45
Мозес Виктор
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Абаскаль чудом избежал больших неприятностей.

Удаление Рыбуса полностью по делу

У фанатов «Спартака» нет причин винить в кульминации первого тайма кого-то, кроме польского новичка команды. Когда защитник явно нарушает правила – хватает соперника за футболку, а потом бьет по мячу (даже без агрессии такие фокусы запрещены, поскольку расцениваются как неспортивное поведение), то у рефери нет другого выбора. Только показать две желтые карточки подряд за два явных нарушения правил.

Знаем, что в прошлой жизни у Безбородова были грехи, рефери с репутацией. А когда говорим о недавнем сезоне, то был назван арбитром сезона. Но характер-то остался. Понятно, что вызовет споры решение не удалять Шелию в концовке. Правда, эпизод не о пенальти, а о красной или желтой карточке. В том моменте Безбородов скорее ошибся, а вот пенальти в ворота «Ахмата» не поставил верно. Рука защитника была в естественном положении, мяч прошел под игроком, это точно не нарушение правил.

«Спартаку» сломал планы Рыбус, а не судья. Удаление выводит на одну важную для команды тему. Смог ли 33-летний испанец Гильермо Абаскаль завоевать авторитет в коллективе? Тедеско приехал после работы с «Шальке». С переменным успехом, но ведь попал в Лигу чемпионов. Про Доменико знали, что учился в одной из лучших тренерских школ планеты. Джикия и компания читали, что новый тренер получал отметки выше, чем у Нагельсманна. У Тедеско был багаж. Абаскалю сложнее, и сегодня его команда «плыла» в начале игры.

«Спартак» провел бледный первый тайм

Дело не только в удалении и первом угловом у ворот Селихова. Это уже последствия, а первопричина кроется в том, что «Спартак» понятия не имел, как подступиться к «Ахмату». Списывать игру фаворита на температуру воздуха не будем, поскольку Зиньковскому хватало сил, чтобы накручивать оппонентов на фланге, а вот его напарники зевали. А вот Трошечкин мог забить.

Селихов выручил «Спартак», а вот нагрузить Шелию работой до перерыва гости не сумели – только у Зобнина был удар в створ ворот. «Ахмат», конечно, не вел игру, не работал первым номером, не мог соединить свои атаки в осмысленные серии. Но кроме момента Трошечкина, была первая подача с угла поля и удачный удар Тимофеева головой по воротам бывшего клуба.

Проходы Богосоваца, атлетизм Конате, настырность Тимофеева, спокойная работа Семенова и Журавлева – все работало на команду Талалаева. «Ахмату» было достаточно не стать легкой добычей для Зиньковского и Промеса, отрезать атакующую тройку от хавбеков. С этими скромными задачами успешно справлялись. В перерыве у Абаскаля снова был сложный разговор с командой, ведь и после разгрома в Суперкубке долго держал подопечных в раздевалке.

Команде остро не хватало лидера на поле

Промес не тот, что был до отъезда в «Севилью», где ему перебили волю. В «Аяксе» в центре полузащиты Квинси немножко вернули к жизни. Но личные проблемы повлияли на будущее сильного игрока. Голландцу пришлось отступить в РПЛ. Промес один из самых опытных в составе, но одновременно не лидер в том формате, что был раньше. Джикия – формальный вожак, но команда отказалась от «3-5-2», у Георгия больше черновой работы.

Возможно, в будущем Соболев вырастет в лидера «Спартака». Но если взять лучшие матчи прошлого сезона, то Александр максимум на пиковом уровне «вождизма» Мозеса, который спас сегодня от поражения дальним чудесным ударом. «Ахмат» в большинстве понял, что с москвичами можно играть агрессивнее. Замены применял не только Абаскаль, выход Агаларова заставил Чернова и Джикию вечно присматривать за форвардом штрафной площади.

Индивидуальный класс остался козырем, но «красно-белые» с трудом наиграли на ничью. Бросалось в глаза, что «Спартаку» не хватает человека с первым пасом. Зиньковский играл сам по себе, а Хлусевич не успевал за оппонентами. Возможно, футболиста перегрузили на сборах, не привык к стандартам физической подготовки на новом уровне. «Спартак» вышел на игру уставшим, а когда нет высокого темпа, то такие команды, как «Ахмат», спокойно встречают и отражают чужие атаки.

Без трансферов Абаскаля толкнут к провалу

Уход Каттани символизирует завершение трансферной кампании? Если так, то сочувствуем фанатам «Спартака». «4-3-3» Абаскаля могут не сработать. Тедеско ведь тоже одной зимой решил, что сможет перевести «Спартак» на четыре защитника. А потом оказалось, что без дополнительной подстраховки и длинных передач Жиго и Джикии падают шансы на победы. Конечно, Абаскаль имеет право гнуть свою линию, но еще несколько поражений и сама команда разуверится в идеях испанца.

Передачи поперек поля ради того, чтобы не упал процент владения – сомнительная тактика. Перевести Зиньковского налево, а Промеса оттянуть под нападающего – не гениальные ходы, а предсказуемые перестановки. Не только для зрителей, но и для соперников. После того как в Санкт-Петербурге многие отыскали плюсы в наивной старательности «Спартака» в игре против «Зенита», нужно было доказать, что команда учла ошибки прошлого сезона. Как видите – не получилось. Причем обвинить строго Рыбуса не получается, в равных составах «красно-белые» не побеждали, не создали два десятка моментов, как ЦСКА Федотова против «Урала».

Оценки вялой работы «Спартака» базируются на двух официальных поединках, а не на одном. На этот раз не дарили сопернику голы один за другим, но подарили игру в большинстве. «Ахмат» ею воспользовался, невзирая на успешную попытку «Спартака» выжать спасительный гол если не после стандарта, то после дальнего удара. Дальше по курсу у москвичей путешествие в Краснодар, поэтому не исключено, что Абаскаль начнет с трех матчей без побед. Испанец как в воду глядел, когда ждал сегодня сложный поединок. Отнимите два выдающихся сэйва Селихова – получите 3:0 в пользу «Ахмата» еще до того, как возник повод поговорить об удалении Шелии.

Впрочем, цвет карточки не менял счет на табло. Понятно, что без удаления Рыбуса у Абаскаля появился бы шанс сыграть ровно так же – рвано, беззубо, но получить победу 0:1 благодаря шальному удару опытного чемпиона Англии Мозеса. Но сколько можно полагаться на случайность? «Спартак» приехал за реваншем после поражения 0:4 от принципиального соперника, но качество футбола оставляет желать лучшего.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
18 июля в 10:58
Статья полный бред🙆🏻‍♂️. Видимо у автора стояла задача максимально принизить игру Спартака, убрав судейский беспридел на задний план.
Вообще не удалось, гонорар не получишь!
Дам совет, матчи надо смотреть, а не писать о них по пересказкам своих вождей.
Некакойшенко
Некакойшенко
18 июля в 08:34
Автору статьи стоит открыть глазки по шире. Шелия конечно же в этом матче не играл и на пенальти и удаление не наиграл. Газпром браво. Твои дворняги исправно отрабатывают свои гонорары. Итак из года в год.. Фигуры и действующие лица меняются, а Грязьпрём как уничтожал футбол в России, так и уничтожает......
Kolenok
Kolenok ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 июля в 10:23
И то и то сине-голубое!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
17 июля в 09:25, ред.
Спартак который мог быть хоть в какой-то мере конкурентно-способным остался в ЛЧ, когда участвовал там Локомотив. Ну наверное при Каррере когда Спартак мог выиграть у Севильи в ЛЧ. За этот период ЦСКА и Зенит выиграли Кубок УЕФА, ЦСКА дошел до 1/4 ЛЧ, а Зенит был в 1/8 ЛЧ. В ЛЕ запомнился Рубин, Ростов и Краснодар, но не Спартак.
Наверное проблема не в составе, может испанцы не подходят Спартаку и система подготовки у ЦСКА и Зенита лучше. Эмери не смог, а молодому Абаскалю тем более будет сложно.
Могли бы взять Бьелсу например, который предпочитает прессинг и иногда сочетает контроль мяча. Или Хазенхюттля, Лиуша Каштру. У Спартака нет стиля или облика игры, просто кубок бруска без плотника (извините за выражение).
А эти тренеры могут что-то придать команде. Нужен наверное тренер практикующий немецкий и итальянский футбол или контратакующий как у Луиша Каштру чтобы вернуть в Спартак Романцева. Для испанцев нужны технари, которые хорошо могут работать с мячом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Kolenok (раскрыть)
17 июля в 09:19
Скорее у Почты России.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
17 июля в 05:01
Хотя сравнивать Музыку и Спартак нехорошо...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 04:58
какая-то *опа с ютубом) Bliss от Muse посмотрите, вон где Рыжий)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
17 июля в 04:46
или лучше наоборот?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Kolenok (раскрыть)
17 июля в 04:39
Понеслась... Спартак хочет из себя выжечь что-то)
nik9373
nik9373
17 июля в 01:48
Когда уже прикрутят возможность ставить минус статье? Ничего толком не видел, накидал штампов, дал прогнозы и заголовок на "гениальность", из серии: наша команда смотрелась хорошо и ничего, что проиграла 0:3.
A.C.Milan
A.C.Milan
17 июля в 01:24
Самое забавное, что до сегодняшнего вечера все обсуждали только футбол. Вчера говорили о немотивированных бразильцах «Зенита» и упертых «Химках», сегодня о крутом ЦСКА и атакующих «Крыльях».

Но как только на поле вышел «Спартак», то футбол сразу же закончился. Начались судейские скандалы и всемирные горения 30ков. То, что я люблю! Обидно, что игра «Ахмата» осталось в тени, хотя там тоже есть, что обсудить.

Но, по всей видимости, Зарема только и дожидалось бунта в медиа. Посмотрите, в каком ехидном стиле отвечает пресс-служба на вопрос о подаче протеста.

После такого могу сказать только одно разумеется «Спартак» будет вне топ-5. И это, ребята, не заговор, а ваш уровень. И точка.
A.C.Milan
A.C.Milan
17 июля в 01:21
Сезон РПЛ может и новый, но приколы старые. Ну что ж, заходим на новый цирковой круг. Клоуны всё те же, просто постарели на год.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
17 июля в 01:20
Автор написал статью до матча
tb635asapf23
tb635asapf23
16 июля в 23:50
Автор наверное другой матч смотрел. Надо давать скидку Спартаку как клубу, занявшему по итогам прошлого сезона место ниже, чем Ахмат. Отсюда возникает вопрос: с какого перепуга Спартак в гостях считался фаворитом. Первый тайм был абсолютно равным, с одинаковыми шансами на успех. Надеюсь что Рыбуса оштрафуют на круглую сумму, чтобы понял что всё это было из-за него. Перестаньте вы ждать, что Промес начнет скакать как в 25 лет - этого не будет. Сыграл он блекло, но выше классом него нет никого. Он и Мозес могут дать разницу в атаке со средними командами чемпионата. Хотелось-бы отметить судейство - в Чечне видимо они по-другому не могут судить. Все спорные эпизоды трактуются в пользу Ахмата и вырвать ничью играя 10 против 12 - это подвиг!
Путин007
Путин007
16 июля в 23:38
Ну вот нормальная статья все по делу...а то какой=то пенальти там уже ...два очка забрал...Спартак сам не наиграл на победу...и повезло что смог отыграться...еще спасибо Селихову он еще пару раз выручил. Ну то что Шелию не удалили думаю сильно бы на игру уже в конце не повлияло.
Sergey Lukiyanov
Sergey Lukiyanov
16 июля в 23:08, ред.
Полностью согласен. Но вопрос? А где Пруцев, единственный на настоящий момент "играющий центр" в Спартаке? Два "деревянных Буратино": Зобнин и Хлусевич играют, а его нет! Ну, и конечно "заслуженный Спартаковец" Промес - балетный танец на футбольном поле. Борьба не для него, он для себя уже все решил).
Kolenok
Kolenok
16 июля в 23:06
Автор статьи на окладе в газпреме!
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