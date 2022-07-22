Чалов: «В чём конкретно я прибавил? Не хочу говорить»

Форвард ЦСКА рад, что выступал за «Базель» на правах аренды.

В Швейцарии я стал более уверенным, научился определенным игровым моментам. Даже когда перестал попадать в состав, сделал полезные выводы.

В чём конкретно я прибавил? Не хочу говорить. Давайте посмотрим на поле.

Сейчас меня ничего не смущает в моей игре. Плохо, что меня раньше что-то беспокоило.

Сейчас я уверен в себе и своих силах. Просто выхожу на поле и получаю удовольствие.

В Швейцарии я увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Считаю, каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое.