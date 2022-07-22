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Чалов: «В чём конкретно я прибавил? Не хочу говорить»

22 июля 2022, 08:56

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рад, что выступал за «Базель» на правах аренды.

В Швейцарии я стал более уверенным, научился определенным игровым моментам. Даже когда перестал попадать в состав, сделал полезные выводы.

В чём конкретно я прибавил? Не хочу говорить. Давайте посмотрим на поле.

Сейчас меня ничего не смущает в моей игре. Плохо, что меня раньше что-то беспокоило.

Сейчас я уверен в себе и своих силах. Просто выхожу на поле и получаю удовольствие.

В Швейцарии я увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Считаю, каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 13:13
Давай старайся, хватит ходить в перспективных
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 июля в 13:04
Покажи на поле свою прибавку)).
Знатог
Знатог
22 июля в 12:46
Я вот тоже прибавил. А в чём, не скажу).
Ironigor
Ironigor
22 июля в 11:50
В Швейцарии я стал более уверенным, Даже когда перестал попадать в состав, сделал полезные выводы и всё таки посетил бутик VERSACE !)
альсато
альсато
22 июля в 10:21
неужели в ВЕСЕ прибавил?(сидя на скамейке)
Барeт Гейл
Барeт Гейл
22 июля в 09:43
В возрасте.
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 09:08
Российский Вернер.
С последним предложением согласен.
qwkxwnvg3aq8
qwkxwnvg3aq8
22 июля в 09:07
Знал бы, сказал бы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 08:59
Мы сами всё увидим,не говори!
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