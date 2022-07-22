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«Боруссия» может подписать Белотти, чтобы заменить Аллера

22 июля 2022, 10:51

«Боруссия» Дортмунд может подписать экс-игрока «Торино» Андреа Белотти в качестве замены Себастьену Аллеру, у которого была обнаружена опухоль яичка.

Белотти покинул «Торино» по окончании прошлого сезона, поскольку у игрока завершился срок действия контракта с клубом. В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 8 голов в 22 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Монако».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
22 июля в 18:11
Берите дзюбу
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 июля в 13:46
Аллера жалко, конечно, пущай вопросы здоровья регулирует и обратно в строй
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 13:25
Боруссии нужна кардинальная чистка, иначе так и будет их колбасить, как в последние годы.
Roger Young
Roger Young
22 июля в 12:45
Аллер еще ни матча не сыграл, а уже нужно искать замену. Похоже самый топовый трансфер рискует обернуться самым провальным.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
22 июля в 12:34
Достойная замена конечно.
A.S.A
A.S.A
22 июля в 12:20
Андреа конечно интересный вариант, настырный нападающий, с характером, но вот заиграет ли? Помню Чирро Иммобиле брали они но не вышло, а как будет с Андреа неизвестно. С другой стороны он сейчас свободный агент, если что могут и перепродать зимой..... а ксли заиграет то пихнут через сезон другой кому нибудь...
STVA 1
STVA 1
22 июля в 12:12
Не думаю что у него получится
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
22 июля в 11:36
Дорогая администрация, у меня вопрос по вчерашней игре (Исландия. Первый дивизион 2022, Гриндавик - Афтурелдинг, матч закончился со счетом 4:5). Вот очень, очень хотел поставить на этот счет, но не был соответствующий коэффициент. Такие матчи не редкость в этом чемпионате, иногда бывают такие матчи - 4:3, 5:3, 6:2. Но, почему то, этот конкретный счет (5:4 или 4:5) отсутствует. Почему то 5:3 считается вероятным, а 5:4 нет. Можете хоть иногда добавить такие счета, с соответствующими коэффициентами? Ответьте, когда Вам будет удобно. Спасибо.

П. С. В США. ЮСЛ 2022 тоже бывают такие матчи, и здесь такая же проблема. Исландия. Высший дивизион 2022 - в этом чемпионате тоже встречаются такие случаи.
старина
старина
22 июля в 11:30
Если честно,не лучший вариант.Брали как то Иммобиле,толком так и не заиграл.Видимо итальянские напы и Бундеслига несовместимы
David Young
David Young
22 июля в 11:17
Достойная замена.
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