«Боруссия» Дортмунд может подписать экс-игрока «Торино» Андреа Белотти в качестве замены Себастьену Аллеру, у которого была обнаружена опухоль яичка.
Белотти покинул «Торино» по окончании прошлого сезона, поскольку у игрока завершился срок действия контракта с клубом. В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 8 голов в 22 матчах.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Монако».
П. С. В США. ЮСЛ 2022 тоже бывают такие матчи, и здесь такая же проблема. Исландия. Высший дивизион 2022 - в этом чемпионате тоже встречаются такие случаи.
П. С. В США. ЮСЛ 2022 тоже бывают такие матчи, и здесь такая же проблема. Исландия. Высший дивизион 2022 - в этом чемпионате тоже встречаются такие случаи.