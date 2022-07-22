«Боруссия» может подписать Белотти, чтобы заменить Аллера

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22 июля 2022, 10:51

«Боруссия» Дортмунд может подписать экс-игрока «Торино» в качестве замены , у которого была обнаружена опухоль яичка.

Белотти покинул «Торино» по окончании прошлого сезона, поскольку у игрока завершился срок действия контракта с клубом. В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 8 голов в 22 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Монако».