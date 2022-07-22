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«Барселона» может подписать Пау Торреса вместо Кунде

22 июля 2022, 07:43

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса, которого каталонцы рассматривают в качестве альтернативы Жулю Кунде из «Севильи».

«Барселона» упустила Кунде, который отправится в «Челси», поэтому следующим в списке каталонцев является Торрес. Хави и Жоан Лапорта заинтересованы в том, чтобы испанец пополнил состав команды. Однако проблемой может стать выход «Вильярреала» в Лигу чемпионов, Торрес снова хотел бы сыграть в этом турнире с родной командой.

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Все комментарии
3ton
3ton
22 июля в 20:48, ред.
У меня вопрос к тем , кто копирует новости с других сайтов не читая их .
О какой ЛЧ идёт реч , если Вильярреал занял 7 место в Ла Лиге ?

Тут многих комментатор это не смущает 😂😂
DVL
DVL
22 июля в 15:02, ред.
Пау классный защитник, думаю посильнее Кунде. Но есть минус, он домосед, воспитанник и лидер субмарины и любимчик фанатов. Выманить будет не легко, если сам игрок будет заинтересован и за большие деньги для клуба. Человек с пеленок ходил на стадион с дедушкой и является фанатом клуба
A.S.A
A.S.A
22 июля в 12:10
Лично я считаю именно Пау более сильным защитником, просто он скромнее и менее распиаренный. Настоящий капитан и думаю будь его воля сам просто так не покинет желтых.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
22 июля в 10:23
Если заинтересована
Juventus CR7
Juventus CR7
22 июля в 08:13
Барселона очень неплохо усиливается. Берут очень хороших игроков в каждую линию. С таким подбором исполнителей Хави сможет решать максимальные задачи. Но единственное ето надо немного времени им сыграться и полностью вникнуть в философию игры. И Барселоне не стоит сильно увлекаться с растратами чтобы через пол года вновь не погрузнуть в финансовую яму. Но я надеюсь Лапорта знает что делает
sv_1969
sv_1969 ответ NOVA (раскрыть)
22 июля в 07:57
А разве когда конкурент сильный не приятнее побеждать?
NOVA
NOVA
22 июля в 07:52
ну и хорошо, если ни тот и ни другой защитник в барсу не перейдет!!
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 07:50
Если заинтересована, то подпишут
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