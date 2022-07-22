«Барселона» может подписать Пау Торреса вместо Кунде

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22 июля 2022, 07:43

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Вильярреала» , которого каталонцы рассматривают в качестве альтернативы из «Севильи».

«Барселона» упустила Кунде, который отправится в «Челси», поэтому следующим в списке каталонцев является Торрес. Хави и Жоан Лапорта заинтересованы в том, чтобы испанец пополнил состав команды. Однако проблемой может стать выход «Вильярреала» в Лигу чемпионов, Торрес снова хотел бы сыграть в этом турнире с родной командой.