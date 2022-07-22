Неймар не хочет уходить из ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар хочет остаться в клубе, пишет L’Equipe.
Утверждается, что бразилец стал более дисциплинированным. Футболист не намерен покидать ПСЖ, несмотря на недавние слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».
Форвард ПСЖ Неймар хочет остаться в клубе, пишет L’Equipe.
Утверждается, что бразилец стал более дисциплинированным. Футболист не намерен покидать ПСЖ, несмотря на недавние слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».
Игрок выдающийся, конечно.
Игрок выдающийся, конечно.