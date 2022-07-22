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Неймар не хочет уходить из ПСЖ

22 июля 2022, 09:09

Форвард ПСЖ Неймар хочет остаться в клубе, пишет L’Equipe.

Утверждается, что бразилец стал более дисциплинированным. Футболист не намерен покидать ПСЖ, несмотря на недавние слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

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ПСЖ  Неймар
Перевод с le10sport.com
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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 июля в 14:38
Пусть там и останется.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
22 июля в 13:56
И правильно делает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 июля в 12:48, ред.
ПСЖ, ПСЖ..., а чё ПСЖ то ?! Хрен на него - бабки капают и хай с ним... Тут задача поважнее стоит, - ему сейчас надо к ЧМ как следует подготовиться. Если стрельнёт там (а он может!), тогда возможным станет и перепрошивка клубных приоритетов.

Игрок выдающийся, конечно.
Juventus CR7
Juventus CR7
22 июля в 10:37
Вопрос состоит не в том что он не хочет уходить. А в том что не один хороший клуб его уже не подпишет. Единственным вариантом и стоит поиграть пару лет в Париже, накосить капусты ради которой он и спустил свою карьеру. И отыграть конец карьеры где-то в Бразилии. Приоритеты у него были увы не спортивные.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 09:39
Понял все же где ему на самом деле лучше.
Lewa2708
Lewa2708
22 июля в 09:35
Потому что это его последний серьезный клуб, и то, в не самой серьезной лиге
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 09:10
Да кто же по доброй воле отползает от нефти?)))
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