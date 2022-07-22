«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года

«Зенит» объявил о продлении контрактов с полузащитниками Клаудиньо и Малкомом.
«Сразу после матча с „Крыльями Советов“ сине-бело-голубые подписали обновленные соглашения с бразильскими футболистами — Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо — еще на два.
Таким образом, по условиям контрактов игроки будут выступать за „Зенит“ до конца сезона-2026/27», - говорится в заявлении клуба.
Накануне «Зенит» продлил контракт и с Венделом.
Бразильцы едут в чемпионаты Китая и Японии не за еврокубками, а за деньгами и прекрасно там играют. И так же прекрасно будут играть в РПЛ.
Бразильцы едут в чемпионаты Китая и Японии не за еврокубками, а за деньгами и прекрасно там играют. И так же прекрасно будут играть в РПЛ.