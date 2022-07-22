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«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года

22 июля 2022, 22:29

«Зенит» объявил о продлении контрактов с полузащитниками Клаудиньо и Малкомом.

«Сразу после матча с „Крыльями Советов“ сине-бело-голубые подписали обновленные соглашения с бразильскими футболистами — Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо — еще на два.

Таким образом, по условиям контрактов игроки будут выступать за „Зенит“ до конца сезона-2026/27», - говорится в заявлении клуба.

«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года

Накануне «Зенит» продлил контракт и с Венделом.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 16:27
    stavr74
    stavr74
    вчера в 10:21
    страшно представить , во сколько обошлось это продление
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 10:06
    Тёплое местечко стало ещё теплее
    tigrok
    tigrok ответ протон (раскрыть)
    вчера в 09:55
    Отлично вы сравнили Россию с Китаем и Японией. Китай и Япония не футбольные страны и туда приглашают известных легионеров за большие деньги для популяризации футбола
    hjlzuf
    hjlzuf ответ Инсаров (раскрыть)
    вчера в 09:37
    Тебя так сильно интересуют чужие кошельки, информация о чужой зарплате? И кто же, интересно, просит тебя затянуть ремешок?
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 09:01
    Это хорошо. Особенно Клаудиньо
    Инсаров
    Инсаров
    вчера в 07:07, ред.
    "Таити - Таити... не были мы ни на каком Таити! Нас и здесь неплохо кормят!" Продлил... и, конечно, с повышением. Где информация про зарплату? Миллионов 3 - 4 в год, плюс бонус за подписание пару миллионов. Зато всю страну призывают затянуть ремешки. Жги, гуляй Газпром! Пир во время чумы. Причём бессмысленный и беспощадный.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 06:06
    Интересно на кмких условиях,полагаю как минимум двойная евро зарплата обеспечена.
    valt134
    valt134
    вчера в 05:41
    Нашли свою «золотую жилу». Вернее «трубу».
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 00:35, ред.
    А зачем всем южноамериканцам куда-то уходить ? Я имею ввиду не их прекрасно оплачиваемую работу в России, а то, что в связи с высоким техническим мастерством у них нет конкуренции среди российских игроков. Им обеспечено постоянное место в основном составе. Можно играть, по-существу, не напрягаясь, в пол-ноги и при этом быть лучшими. Именно так они и играют.
    По этой причине легионерам "Зенита" нет необходимости повышать своё мастерство, что было бы необходимым условием в случае, если бы они играли за границей. В общем, комфортные условия и комфортная обстановка.
    протон
    протон
    22 июля в 23:43
    Нет, весь прикол в том, что у бразильцев не было и нет никакой мотивации куда-то сваливать. В Зените созданы такие условия и заряжена з.п., которые нигде не предложат. Плюс их уже достаточно много, чтобы они сами себя морально поддерживали и не скучали по родине.

    Бразильцы едут в чемпионаты Китая и Японии не за еврокубками, а за деньгами и прекрасно там играют. И так же прекрасно будут играть в РПЛ.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 июля в 23:12
    Логично...
    Хорошим игрокам - долгие контракты...
    jx34enyt95wa
    jx34enyt95wa
    22 июля в 22:46
    Рад за них.
    STVA 1
    STVA 1
    22 июля в 22:32, ред.
    У чела в серединке))
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