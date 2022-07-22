«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года

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22 июля 2022, 22:29

«Зенит» объявил о продлении контрактов с полузащитниками и .

«Сразу после матча с „Крыльями Советов“ сине-бело-голубые подписали обновленные соглашения с бразильскими футболистами — Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо — еще на два.

Таким образом, по условиям контрактов игроки будут выступать за „Зенит“ до конца сезона-2026/27», - говорится в заявлении клуба.

Накануне «Зенит» продлил контракт и с Венделом.