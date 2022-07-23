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Осинькин: «Мы не могли с „Зенитом“ играть в открытый футбол»

вчера, 07:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о поражении от «Зенита».

С нашей стороны, наверное, футбола не было. Мы не успели начать матч, а уже проигрывали 0:2. Первый гол – случайность, но там была игра рукой. Второй гол – мы планировали замену Якубы, но он остался на стандарт, был потеряна концентрация, поэтому он сфолил.

Как при счете 0:3 после первого тайма настраивать команду? Во-первых, у нас есть определенное уважение к «Зениту». Это лидер нашего чемпионата. Мы должны были качественно сыграть в обороне. Потому что это «Зенит». Любая ошибка и счёт мог стать неприличным. Конечно, какие-то изменения были внесены. Да, возможно, они были громкими.

Мы не могли с «Зенитом» играть в открытый футбол. Мы понимали, что эта команда будет очень мотивирована после матча с «Химками». Мы планировали играть в контригру. Мы не хотели отдавать мяч полностью, но понимали, что владеть им на протяжении всего матча не получится. Но два гола с пенальти спутали нам карты. Мы не планировали так играть.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:37
Почем опиум для народа Осинькин ?
За сколько продал ?
Гость
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