Ан. Мостовой: «Первые голы в новом сезоне — это очень важно»

Игрок «Зенита» дал комментарий после победы над «Крыльями Советов».

Первые голы в новом сезоне — это очень важно. Первый блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

За право исполнить первый пенальти получилась ожесточенная борьба? Не ожесточенная, конечно, перед игрой есть список, кто бьет — я и Далер. Он увидел и уверенно пошел за мячом, но я тоже хотел очень пробить. Самое верное решение было сыграть в «Камень, ножницы, бумага». Я выиграл. Ударил не очень хорошо, но хорошо, что добил.