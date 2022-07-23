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Ан. Мостовой: «Первые голы в новом сезоне — это очень важно»

вчера, 07:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий после победы над «Крыльями Советов».

Первые голы в новом сезоне — это очень важно. Первый блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

За право исполнить первый пенальти получилась ожесточенная борьба? Не ожесточенная, конечно, перед игрой есть список, кто бьет — я и Далер. Он увидел и уверенно пошел за мячом, но я тоже хотел очень пробить. Самое верное решение было сыграть в «Камень, ножницы, бумага». Я выиграл. Ударил не очень хорошо, но хорошо, что добил.

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