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Широков — о матче «Зенит» — «КС»: «Это команды немного разного уровня»

вчера, 08:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков поделился впечатлениями после победы питерцев над «Крыльями Советов».

Я говорил до матча, что все в этой игре зависит от «Зенита». «Крылья Советов», конечно, могут, но все зависит от «Зенита». Так и произошло. Это команды немного разного уровня. «Зенит» после потери очков с «Химками» играет первый домашний матч на своем стадионе. Это двойная мотивация для них, они не собирались откладывать дело в долгий ящик. Играть вальяжно 15-20 минут, как они позволили себе это в игре с «Химками», они тоже не собирались. Не скажу, что на максимальных, но на достаточно хороших скоростях провели первый тайм, сделали необходимый задел, а потом играли спокойно.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 10:09
Когда одним командам есть на кого ровняться и к чему стремиться, а у других практически отсутствует конкуренция, рано или поздно уровень будет выравниваться
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:40
Это хорошо было видно на поле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:53
"Широков — о матче «Зенит» — «КС»: «Это команды немного разного уровня» "

Ну да. Разного уровня бюджета.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:08
Это итак понятно
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