"Широков — о матче «Зенит» — «КС»: «Это команды немного разного уровня» "

Бывший игрок «Зенита» поделился впечатлениями после победы питерцев над «Крыльями Советов».

Я говорил до матча, что все в этой игре зависит от «Зенита». «Крылья Советов», конечно, могут, но все зависит от «Зенита». Так и произошло. Это команды немного разного уровня. «Зенит» после потери очков с «Химками» играет первый домашний матч на своем стадионе. Это двойная мотивация для них, они не собирались откладывать дело в долгий ящик. Играть вальяжно 15-20 минут, как они позволили себе это в игре с «Химками», они тоже не собирались. Не скажу, что на максимальных, но на достаточно хороших скоростях провели первый тайм, сделали необходимый задел, а потом играли спокойно.