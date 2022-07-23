Канчельскис: «Сразу было понятно, что у „Крыльев“ почти нет шансов»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

Это было очень ожидаемо. Сразу было понятно, что у «Крыльев» почти нет шансов. Все по делу абсолютно. «Зенит» дома редко теряет очки. Чаще всего не оставляет соперников никаких шансов, как и получилось сегодня. С таким мощным «Зенитом» нашим российским командам почти невозможно бороться. Разница в классе между питерцами и остальными командами колоссальная. В этом году я уверен в чемпионстве «Зенита». Тут даже разговаривать не о чем.