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Канчельскис: «Сразу было понятно, что у „Крыльев“ почти нет шансов»

вчера, 08:02

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

Это было очень ожидаемо. Сразу было понятно, что у «Крыльев» почти нет шансов. Все по делу абсолютно. «Зенит» дома редко теряет очки. Чаще всего не оставляет соперников никаких шансов, как и получилось сегодня. С таким мощным «Зенитом» нашим российским командам почти невозможно бороться. Разница в классе между питерцами и остальными командами колоссальная. В этом году я уверен в чемпионстве «Зенита». Тут даже разговаривать не о чем.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:13
Слишком переоценивает Канчельскис Зенит. Питер, конечно, фаворит на бумаге, но уверен, что 3-4 команды составят ему конкуренцию и лёгкого чемпионства не будет. Прежде всего это ЦСКА ещё Динамо, Сочи, возможно, Спартак.
Karkaz
Karkaz
вчера в 08:08
Да что уж там, у всех клубов РПЛ не шансов
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