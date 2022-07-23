Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыт для перехода в «Атлетико».
По данным Daily Mail, несмотря на желание 37-летнего форварда, «Атлетико» для осуществления этого трансфера придется продать одного из ключевых игроков.
Также камнем преткновения является резко негативное отношение болельщиков «Атлетико» к сделке, так как Роналду играл за «Реал».
Роналду, при всех забитых его голах, все-таки не центрфорвард.
Тем более Атлетико часто использует прессинг действия и игроков которые играли в разрушении все меньше, так как Атлетико играл через одного форварда Коста или Гризманн, даже Торрес уходил в отбор и создавал моменты для Гризманна.
А в команде есть Феликс который выполняет роль форварда и Гризманн, а если будет Роналду двое из троих должен будет играть в отборе как это делал Торрес.
Роналду, при всех забитых его голах, все-таки не центрфорвард.
Тем более Атлетико часто использует прессинг действия и игроков которые играли в разрушении все меньше, так как Атлетико играл через одного форварда Коста или Гризманн, даже Торрес уходил в отбор и создавал моменты для Гризманна.
А в команде есть Феликс который выполняет роль форварда и Гризманн, а если будет Роналду двое из троих должен будет играть в отборе как это делал Торрес.