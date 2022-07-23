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Роналду открыт для перехода в «Атлетико»

вчера, 18:41

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыт для перехода в «Атлетико».

По данным Daily Mail, несмотря на желание 37-летнего форварда, «Атлетико» для осуществления этого трансфера придется продать одного из ключевых игроков.

Также камнем преткновения является резко негативное отношение болельщиков «Атлетико» к сделке, так как Роналду играл за «Реал».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:36
...да Я уже и не помню кто в какие клубы переходил из ведущих футболистов в Москве , ничего уживаются, Он же в Мадриде играл в Мадрид и переходит, название изменилось, чего негодовать то......?!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:36
Все-таки нет.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 20:00, ред.
Надо было Левандовски брать, он вполне мог подойти Атлетико. Коста был таким же центрфорвардом с хорошим голевым чутьем.

Роналду, при всех забитых его голах, все-таки не центрфорвард.

Тем более Атлетико часто использует прессинг действия и игроков которые играли в разрушении все меньше, так как Атлетико играл через одного форварда Коста или Гризманн, даже Торрес уходил в отбор и создавал моменты для Гризманна.

А в команде есть Феликс который выполняет роль форварда и Гризманн, а если будет Роналду двое из троих должен будет играть в отборе как это делал Торрес.
ABir
ABir
вчера в 19:13
Все таки тянет ветерана в Мадрид
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:47
Может и сбудется мечта Симеоныча...
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