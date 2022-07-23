Роналду открыт для перехода в «Атлетико»

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вчера, 18:41

Форвард «Манчестер Юнайтед» открыт для перехода в «Атлетико».

По данным Daily Mail, несмотря на желание 37-летнего форварда, «Атлетико» для осуществления этого трансфера придется продать одного из ключевых игроков.

Также камнем преткновения является резко негативное отношение болельщиков «Атлетико» к сделке, так как Роналду играл за «Реал».